Der Euro hatte bereits vorher davon profitiert, dass die US-Währung durch die Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA belastet worden war.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag seine deutlichen Vortagsgewinne ausgebaut. Am Mittag kostet der Euro 1,0922 US-Dollar. Am Morgen hat er noch etwas unter 1,09 Dollar notiert. Auch zum Franken hat der Euro Boden gutgemacht und wird aktuell zu 0,9507 Franken gehandelt nach 0,9468 noch am frühen Morgen. Auch der Dollar hat leicht angezogen und notiert wieder über der Schwelle von 0,87…

Den vollständigen Artikel lesen ...