Der Gründer, Managing Partner und Portfoliomanager von Inclusive Capital Partners, L.P. ("In-Cap"), Jeffrey Ubben, hat gestern einen Brief an Mathieu Vrijsen, den Vorsitzenden des Supervisory Board von Corbion N.V., geschickt, in dem er das Unternehmen auffordert, in Anbetracht des "Unbehagens, der Besorgnis und der Apathie" der öffentlichen Aktionäre strategische Alternativen zu suchen. Ubben weist in dem Brief ferner darauf hin, dass In-Cap "während der letzten zweieinhalb Jahre" im Gespräch mit dem Unternehmen gewesen sei.

Ergänzend zu dem beigefügten Brief weist Ubben darauf hin: "Inclusive Capital ("In-Cap") ist seit über zwei Jahren ein bedeutender Aktionär bei Corbion N.V. ("Corbion"). Heute halten die von In-Cap verwalteten Fonds 10 der ausstehenden Aktien von Corbion, was In-Cap zum zweitgrößten Anteilseigner des Unternehmens macht.

Die jüngste Underperformance des Aktienkurses ist dramatisch, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen den Cashflow in diesem Jahr um etwa 15 steigern wird. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen die heute bestehende erhebliche Wertlücke proaktiv schließen muss.

In-Cap konzentriert sich auch künftig auf die langfristige Wertschöpfung einer ausgewählten Kerngruppe seiner Portfoliounternehmen, die überzeugende Möglichkeiten zur Wertoptimierung bieten. Corbion gehört zu diesen Investitionen."

Das komplette Schreiben können Sie über den folgenden Link abrufen: In-Cap-Brief an Corbion N.V..pdf

Über Inclusive Capital Partners:

Inclusive Capital Partners ist ein Investmentunternehmen mit Sitz in San Francisco, das 2020 von einem Team erfahrener Investoren gegründet wurde, die eine gemeinsame Leidenschaft für die positive Nutzung von Kapitalismus und Governance teilen, um sich so für einen gesunden Planeten und die Gesundheit seiner Bewohner einzusetzen. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die Lösungen für ökologische und soziale Probleme anbieten, und wollen durch aktive Partnerschaften mit Unternehmen, deren Kerngeschäft zu diesem Ziel beiträgt, einen langfristigen Unternehmenswert aufbauen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231214133513/de/

Contacts:

Kristin Roemmer

media@in-cap.com

+1 415-625-8980