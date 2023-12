Es ist keine schöne Woche für alle Aktionäre von Canopy Growth. Am Mittwoch reduzierte sich der Börsenwert des Cannabis-Unternehmens zwischenzeitlich um ein Viertel, nachdem es mitgeteilt hatte, einen Reverse-Split von 10:1 vorzunehmen. Doch trotz des massiven Rückschlags gibt es noch einen Hoffnungsschimmer für die Bullen.Canopy Growth ist sowohl an der kanadischen Börse TSX als auch an der amerikanischen Nasdaq gelistet. Allerdings darf die Aktie eines Unternehmens nicht als Pennystock gelten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...