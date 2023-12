Hannover/Berlin (ots) -- Unterschiede im Buchungsverhalten: Familien setzen auf Sicherheit, Paare wollen erkunden- Neue Hotels ab 16 Jahre bei TUI Magic Life, TUI Blue, RIU und erstmals TUI Suneo- Angebote für alle Interessen - Entspannung, Sport, Kultur und NaturFamilien wollen Sicherheit im Urlaub und rund um die Reisebuchung, Paare wollen ihren Urlaubsort erkunden. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Buchungsverhaltens von TUI-Gästen, die heute im Rahmen der Präsentation der TUI Sommerprogramme 2024 in Berlin vorgestellt wurde."Wir haben uns die Unterschiede im Buchungsverhalten von Paaren und Familien unter unseren TUI Kunden etwas genauer angeschaut", sagte Stefan Baumert, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung. Wenig überraschend liegen die bevorzugten Abreisezeiten von Familien in den Ferienzeiten, vor allem im Sommer und Herbst. Sie buchen in der Regel für Juli und August sowie Oktober. Bei Paaren verteilt sich der Urlaub hingegen über das Jahr hinweg. Der beliebteste Monat ist der September. Bei den Familien liegt das Alter des Hauptbuchenden zum größten Teil zwischen 31 und 50 Jahren (75%). Unter den Paaren sind die Altersgruppen der 52-70-Jährigen sowie der 21- bis 30- Jährigen vorn."Einen gewaltigen Unterschied sehen wir bei den Urlaubsmotiven. Bei Familien sucht ein Drittel Preissicherheit und bucht Reisepakete. Das sind oft junge Familien." Familien buchen daher auch etwas häufiger All-Inclusive und Vollpension als Paare, wenngleich diese Verpflegungsformen insgesamt bei beiden Gruppen am beliebtesten sind. Erwachsenenhotels werden bei Paaren immer gefragter.Paare legen Wert auf Service, Kultur und AbenteuerMit gut einem Viertel folgen unter den Familien anschließend die sonnenliebenden, preisbewussten Urlauber. Bei den Paaren liegt der Anteil zum Vergleich bei 16 Prozent. "Unter denen, die als Paar in den Urlaub fliegen, sehen wir mit einem guten Drittel vor allem ältere Urlauber, die Wert auf Service und Beratung legen und Interesse an Kultur und Erkundungen haben. Danach kommen selbstbewusste, unternehmungslustige Reisende mit höherem Budget."TUI kommt der wachsenden Nachfrage nach und nimmt für Paare neue Adults-only-Häuser ins Programm - auch eigener Hotel- und Clubmarken. "Ab heute ist der neue TUI Magic Life Beldibi in Kemer an der türkischen Riviera buchbar", nennt Baumert ein Beispiel. Mit nur 190 Zimmern ist der Club kompakt, die Wege sind kurz und er punktet mit All-Inclusive-Konzept und direkter Strandlage sowie einer Baum- und Palmenbegrünten Außenanlage. Wer im Urlaub aktiv sein möchte, nutzt entweder das imposante Taurusgebirge zum Wandern oder eines der vielfältigen Freizeit- und Sportangebote, die bei TUI Magic Life im Reisepreis bereits inkludiert sind.Eine Woche im 5-Sterne-Club TUI Magic Life Beldibi kostet mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland ab 799 Euro pro Person im Doppelzimmer.Das Vier-Sterne-Erwachsenenhotel TUI Blue Angora Beach an der türkischen Ägäis liegt abseits vom Trubel inmitten schöner Natur im Ort Doganbey und direkt am kilometerlangen Strand. Das ehemalige Fischerdorf ist eine Oase der Ruhe. Hier und in den umliegenden Dörfern können Gäste die lokalen Traditionen erleben. Die moderne Anlage des TUI Blue Angora Beach verfügt über 112 Doppelzimmer und Swim Up Zimmer.Eine Woche im TUI Blue Angora Beach mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland kostet pro Person im Doppelzimmer ab 681 Euro."Auch TUI Suneo, unsere beliebte Marke für preisbewusste Urlauber, hat zum Sommer erstmals zwei Erwachsenenhotels im Portfolio", kündigte der TUI-Deutschland-Chef an. "Das TUI Suneo Perla liegt am feinsandigen Sonnenstrand an der bulgarischen Schwarzmeerküste." Ein Ausflug in die rund fünf Kilometer entfernte Altstadt von Nessebar lohnt sich. Das UNESCO-Weltkulturerbe begeistert mit malerischen Gassen und traditionellen Häusern.Eine Woche im TUI Suneo Perla kostet pro Person im Doppelzimmer ab 541 Euro inklusive Flug ab/bis Deutschland und All-Inclusive.Im TUI Suneo La Conchiglia in Kalabrien wohnen Gäste in einer der schönsten Gegenden der Costa degli Dei, auf einer Landzunge. "Oberhalb des Strandes von Tono bietet sich ein atemberaubender Ausblick auf die Äolischen Inseln." Entspannung finden die Gäste ab 16 Jahren im Wellness-Bereich des Vier-Sterne-Hotels sowie im Beach Club am weißen Sandstrand.Eine Woche im TUI Suneo La Conchiglia kostet mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland ab 799 Euro pro Person im Doppelzimmer.Das Viereinhalb-Sterne-Hotel Riu Palace Mauritius ist ein neugebautes Erwachsenenhotel direkt am Strand auf der Halbinsel Le Morne. Mit seiner Lage an einer der weltbesten Lagunen für Kitesurfer am Fuße des berühmten Le Morne Brabant bietet es beste Bedingungen für Wassersportler.Eine Woche in der Junior Suite des Riu Palace Mauritius kostet mit Direktflug ab/bis Deutschland und All-Inclusive ab 2.007 Euro pro Person.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.TUI.com.