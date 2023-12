DJ Regierung plant Post-/Telekom-Anteilsverkäufe für Bahn-Sanierung - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung will einem Magazinbericht zufolge für die Bahn-Sanierung offenbar Anteile an der Deutschen Post und der Deutschen Telekom verkaufen. Bei der Telekom, an der der Bund derzeit 30,5 Prozent der Aktien hält, wolle die Regierung wohl nur noch eine strategische Beteiligung von 25 Prozent zuzüglich einer Aktie halten, berichtet der Spiegel unter Berufung auf Informationen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Bei der Post wolle sich die Regierung von mehr Anteilen trennen, Details wurden nicht genannt.

Beim Bundeswirtschaftsministerium war zunächst kein Kommentar zu dem Bericht zu erhalten.

Mit den Geldern aus den Verkäufen soll das Eigenkapital der Bahn erhöht werden. "Damit ist die dringend notwendige Investitionsoffensive in die Bahn weiterhin gesichert", heißt es laut Spiegel aus dem von Robert Habeck (Grüne) geführten Bundeswirtschaftsministerium.

An der Börse notieren die Aktien von Deutscher Telekom und Deutscher Post wegen Platzierungsspekulationen schwach: Im Mittagshandel verliert das Papier der Telekom 2,2 Prozent, das der Post 1,0 Prozent.

