NEUSS (ots) -Die kurzfristigen Ziele von Yanfeng für die Verringerung der Treibhausgasemissionen in seinem weltweiten Interieur-Geschäftsbereich wurden nun durch die Science Based Targets initiative bestätigt. Damit verpflichtet sich das Unternehmen, bis 2030 einen wissenschaftlich basierten Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu leisten."Wir haben uns bei der Emissionsreduzierung bewusst für wissenschaftlich fundierte Ziele entschieden, die durch die unabhängige international anerkannte Science Based Targets initiative (SBTi) (https://sciencebasedtargets.org/) überprüft werden", erklärt Gunnar Büchter, Vice President Global Sustainability bei Yanfeng. "Die Autoindustrie ist nach wie vor ein wesentlicher Treiber von CO2-Emissionen. Als Teil einer Branche mit erheblichen Auswirkungen auf die Erderwärmung müssen wir jetzt handeln, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens aus 2015 zu erreichen. Indem wir uns die Science-based Targets verbindlich als Leitplanken setzen, geben wir ein konkretes, öffentliches und nachweisbares Versprechen gegenüber der Umwelt, der Gesellschaft und unseren Kunden."Yanfeng verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgas-Emissionen aus der eigenen Produktion sowie des Fuhrparks (Scope 1) und aus zugekaufter Energie (Scope 2) bis 2030 um 50 % gegenüber dem Basisjahr 2019 zu reduzieren. Damit leisten beide Bereiche einen Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C und stehen somit im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens.Dabei kann Yanfeng bereits Erfolge vorweisen. Um seine Emissionen zu reduzieren, nutzt das Unternehmen für alle Werke in Europa und Südafrika Strom aus erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Photovoltaikanlagen.Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem bis 2030 die Scope-3-Emissionen aus vor- und nachgelagerten Lieferketten - u. a. aus eingekauften Rohstoffen und Dienstleistungen, Geschäftsreisen, Pendeln der Mitarbeiter, Herstellung der Produkte und Entsorgung der verkauften Produkte sowie Logistik - um 27,5 % zu verringern. Die Ziele gelten für alle Standorte des Unternehmens in Europa, Südafrika, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko sowie in Asien."Da wir den CO2-Fußabdruck unseres Unternehmens erstellt haben, wissen wir, wo wir ansetzen müssen, um unsere Emissionen zu reduzieren. Damit und mit unserer Verpflichtung zu den wissenschaftlich fundierten Zielen setzen wir den Rahmen für unsere ökologische Nachhaltigkeitsstrategie. Doch diese Ziele erreichen wir nur gemeinsam mit allen Partnern in unserer gesamten Wertschöpfungskette", betont Gunnar Büchter.Die Science Based Targets initiative wurde 2015 von CDP, United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) gegründet. Sie bietet Unternehmen einen klar definierten Rahmen, um Emissionen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens zu reduzieren und so einen Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung zu leisten.Über YanfengYanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.200 Experten ist in 12 Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:Yanfeng InternationalJagenbergstraße 141468 NeussAstrid SchafmeisterTel.: +49 2131 609-3028E-Mail: astrid.schafmeister@yanfeng.comOriginal-Content von: Yanfeng, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117551/5672495