Stuttgart (ots) -Zum nunmehr zehnten Mal fördert der Wettbewerb SpardaImpuls innovative Projekte an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. In den vergangenen zehn Jahren konnten so 2.970 Projekte an 1.370 Schulen mit insgesamt mehr als zwei Millionen Euro unterstützt werden. Allein im Jubiläumsjahr 2023 erhielten 251 Schulen eine Förderung in Höhe von 210.000 Euro. Initiator war und ist die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, die den Förderwettbewerb 2014 ins Leben gerufen hat.In ganz Baden-Württemberg kleine Impulse ermöglichen und Schulen dabei unterstützen, neue Wege gehen zu können - mit diesem Ziel brachte die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG 2014 den Förderwettbewerb SpardaImpuls an den Start. Mittlerweile ist der Wettbewerb eine feste Größe in der baden-württembergischen Schullandschaft und willkommener Förderer innovativer großer und kleiner Schulprojekte. Auch die Bilanz der vergangenen zehn Jahre kann sich sehen lassen: Bisher sind 2.970 Projekte an 1.370 Schulen mit mehr als zwei Millionen Euro unterstützt worden. "Viele spannende Projekte wären ohne diese Unterstützung nicht zustande gekommen. Wir sind daher sehr froh, einen Beitrag zur vielfältigen Bildungslandschaft in Baden-Württemberg leisten zu können", sagt Stiftungsrat Andreas Küchle. "Es ist einfach toll, dass sich der Wettbewerb im vergangenen Jahrzehnt so etabliert hat. Richtig stolz sind wir aber auch auf die vielen kreativen Ideen und Projekte, die wir im vergangenen Jahrzehnt kennenlernen und prämieren durften", so Küchle weiter: "Es zeigt uns, dass Baden-Württemberg zurecht als Land der Dichter und Denker gilt."Die Begeisterung für den Wettbewerb ist ungebrochen groß - ebenso, wie die Bereitschaft der Menschen, für "ihr" Projekt abzustimmen. In den vergangenen zehn Jahren haben sich insgesamt 1,7 Millionen Menschen über die Projekte informiert. Im Jubiläumsjahr 2023 verzeichnete die SpardaImpuls-Website im diesjährigen Wettbewerbs-Zeitraum (8. September bis 23. November) sogar einen neuen Rekord mit 255.000 Besucherinnen und Besuchern. Diese hinterließen mehr als 95.000 Stimmen für 300 Projekte. Überhaupt war das Jahr 2023 etwas Besonders: Zum zehnten Geburtstag legte die Stiftung Bildung und Soziales noch einmal 10.000 Euro auf die Fördersumme drauf. So konnten sich sage und schreibe 251 Schulen über insgesamt 210.000 Euro freuen. Darüber hinaus bestand im Jubiläumsjahr die Möglichkeit, über Social-Media-Kanäle an einem Quiz teilzunehmen und weitere Fördergelder für die teilnehmenden Schulen zu gewinnen. "Wir hatten auch dieses Jahr wieder einzigartige und sehr individuelle Projekte dabei - vom nachhaltigsten Schulgarten Deutschlands, über gesundes Pausenvesper, bis hin zur Pflege von Kriegsgräbern", berichtet Küchle: "SpardaImpuls ist ein wichtiger Invest für Bildung und Vielfalt."Die PreisträgerEine Übersicht über die diesjährigen Preisträger der Publikumsabstimmung, der Juryauswahl sowie der Jubiläumsauslosung ist hier zu finden:https://spardaimpuls.de/preistraegerÜber den WettbewerbBewerben konnten sich Schulen mit laufenden oder neuen Projekten in den drei Kategorien "Klimaschutz und Klimawandel", "Gemeinschaft und Teilhabe" sowie "Fit for Life". Danach konnten dann alle Bürgerinnen und Bürger über die Website kostenlos mitentscheiden, welche Projekte unterstützt werden sollen. Die 250 Schulprojekte mit den meisten Stimmen erhielten eine Förderung zwischen 250 und 4.000 Euro. Zusätzlich wurden Jurypreise an ganz besondere Projekte mit einer Gesamtsumme von 15.000 Euro vergeben. Die Jury bestand in diesem Jahr aus Christian Serrer, Mitautor von klimawandel-buch.de,Christoph Sonntag, Kabarettist aus Waiblingen, welcher sich mit seiner Stiphtung Christoph Sonntag in Schulen für Demokratie stark macht. Für das Thema "Fit for Life" waren zudem Auszubildende der Sparda-Bank Baden-Württemberg Teil der Jury. Neben den Publikums- und Jurypreisen, bestand im Jubiläumsjahr die Möglichkeit für alle Personen über Social-Media-Kanäle an einem Quiz teilzunehmen und Fördergelder für die teilnehmenden Schulen zu gewinnen. Insgesamt wurden im Jubiläumsjahr zusätzlich 10.000 Euro Spenden vergeben.Weitere Informationen gibt es auf www.spardaimpuls.deÜber die Stiftung Bildung und SozialesDie Stiftung Bildung und Soziales ist eine von fünf Stiftungen der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Sie kümmert sich um gesellschaftliche Belange im Bundesland. Seit vielen Jahren engagiert sich die Stiftung für soziale Einrichtungen und Projekte, die sich um Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung und Krankheit kümmern. Die Stiftung versteht sich dabei nicht als bloßer Geldgeber, sondern macht sich für eine Vernetzung unterschiedlicher Akteure stark und fördert über eigene Projekte das Gemeinwohl. Die Stiftung setzt sich besonders für bildungsrelevante Projekte ein, die beispielsweise die Förderung gesunder Ernährung, die Vermittlung von Medienkompetenz oder die Förderung innovativer Lernmethoden zum Inhalt haben. 