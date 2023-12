Die Europäische Zentralbank hat wie erwartet den Leitzins in der Eurozone unverändert gelassen. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt weiterhin bei 4,50 Prozent. In einer ersten Reaktion steigen die Kurse am deutschen Aktienmarkt marginal. Spannender wird jedoch die Pressekonferenz mit Christine Lagarde um 14:30 Uhr.Positiv dürfte bei den Anlegern ankommen, dass die Notenbanker ihre Projektion für die Inflationsrate deutlich senken. Für 2023 wird jetzt eine Teuerungsrate von 5,4 Prozent erwartet, 2024 ...

