IBM - Der Riese schwenkt um

Der US-amerikanische IT-Riese IBM zeigt sich seit einigen Wochen wieder von seiner starken Seite, nachdem zuvor zahlreiche seit dem Frühjahr 2018 bestehenden Hürden endlich gemeistert werden konnten. Die Kursrallye nach dem FED-Zinsentscheid dürfte dem Papier überdies weiteren Auftrieb verleihen und die Bodenbildungsphase der letzten Jahre endgültig zum Abschluss bringen .

Den letzten großen Abwärtstrend erlebte IBM im Zeitraum zwischen März 2013 und Oktober letzten Jahres, wobei der Zeitraum seit 2018 von erhöhter Volatilität geprägt war und an dieser Stelle eine Bodenbildungsphase abgespielt wurde. Ende letzten Jahres gelang es schließlich den Abwärtstrend nachhaltig zu verlassen, hierbei wurde die Aktie zeitweise noch vom Horizontalwiderstand um 152,00 US-Dollar ausgebremst. Dieses Widerstandsband konnte dynamisch vor einigen Wochen geknackt werden, womit nun eine mittelfristige Trendwende ansteht und entsprechende Chance auf der Oberseite bietet.

Der Tanker hat gedreht

Der erfolgreiche Turnaround im Bereich von rund 100,00 US-Dollar hat sichtliche Fortschritte gebracht, aktuell notiert IBM um 164,00 US-Dollar. Das gesamte Kurspotenzial wurde aber noch lange nicht ausgeschöpft, aus dem Stand heraus sind weitere Kursgewinne an 174,59 US-Dollar und darüber sogar an 189,68 US-Dollar sehr wahrscheinlich geworden, sollte sich der seit Ende 2020 bestehende Abwärtstrend weiter behaupten. Etwaige Rücksetzer sollten im Idealfall um 151,00 US-Dollar enden. Anderenfalls würde die Aktie Gefahr laufen, in die vorherige Seitwärtsspanne zurückzukehren und womöglich im Anschluss einen Test der unteren Trendbegrenzung um 134,70 US-Dollar zu vollziehen. Anzeichen auf ein solches Szenario ergeben sich derzeit nicht, allerdings sollten Investoren nach der Kursrallye der letzten Wochen mit zwischengeschalteten Konsolidierungen rechnen.

Widerstände: 165,33; 168,42; 169,88; 173,02; 174,59; 182,33 US-Dollar

Unterstützungen: 159,97; 158,02; 154,79; 153,21; 149,00; 145,28 US-Dollar

IBM in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2022 - 13.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US4592001014

IBM in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.12.2018 - 13.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US4592001014

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der IBM-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Call Optionsschein auf IBM für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in US-Dollar Abstand zum Knock-Out in % Omega Letzter Bewertungstag IBM HC7L7M 2,94 140,00 14,51 4,41 18.06.2025 IBM HD0QZH 1,16 155,00 5,35 9,73 13.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2023; 14:04 Uhr

Put Optionsschein auf IBM für eine Spekulation auf einen Abstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in US-Dollar Abstand zum Knock-Out in % Omega Letzter Bewertungstag IBM HD0QZJ 1,00 150,00 -8,40 -4,09 18.06.2025 IBM HC3JMF 0,74 150,00 -8,42 -5,50 18.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2023; 14:10 Uhr

