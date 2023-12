Ein Gremium aus Branchenexperten, Technologieanbietern und Regulierungsbehörden hat auf dem 17.Telecom Review Leaders' Summit das Jahr 2024 als das erste Jahr der 5G-Advanced-Ära (5G-A) im Nahen Osten angekündigt.

Toni Eid, Gründer der Telecom Review Group, eröffnete das Panel, indem er die Bedeutung des ersten Jahres der 5G-A-Einführung im Nahen Osten hervorhob. Anschließend beleuchteten die Podiumsteilnehmer gemeinsam das transformative Potenzial von 5G-A in verschiedenen Sektoren sowie die bahnbrechenden Initiativen, die die Bühne für die 5G-A-Revolution bereitet haben.

Dr. Mahmoud R. Sherif, Head of Innovation Technico Business Development bei du, verwies darauf, dass die Industrie "anfangs zu viel versprochen hat, als sie für 5G warb", aber mit 5G-A würden die Potenziale nun realisiert.

Tang Zhentian, President von Middle East and Central Asia Region Marketing Solution Sales Department, Huawei, gab Einblicke in die Beiträge von Huawei zur 5G-Entwicklung in der Region und sein Engagement, Innovationen voranzutreiben. Noman Waheed, Chief Technology Officer (CTO) Middle East bei Nokia, unterstrich ebenfalls die entscheidende Rolle von Kooperationen und Partnerschaften mit Telekommunikationsbetreibern beim Ausbau von 5G-Diensten.

Dr. Bilel Jamoussi, Deputy to the Director and Chief of Telecommunication Standardization Policy Department bei ITU, erörterte die organisatorischen und politischen Herausforderungen, die zu bewältigen sind, um die Vorteile von 5G-A zu maximieren, und nahm ebenfalls an der Diskussionsrunde teil.

Khaled Al Suwaidi, Sr. Vice President/Core Network Platforms bei etisalat by e&, betonte die Bedeutung von Innovation und Infrastruktur. In diesem Zusammenhang unterstrich Chafic Traboulsi, Vice President Head of Networks bei Ericsson Middle East, die Nachhaltigkeitsaspekte, die durch 5G-A ermöglicht werden.

Darüber hinaus ging Günther Ottendorfer, Chief Technology and Information Officer (CTIO) von Ooredoo Qatar, auf die transformativen Auswirkungen von 5G-A auf die Netzkapazitäten ein, während Stelios Savvides, CTO von Vodafone Oman, die Bedeutung von Modernisierungen der Netzinfrastruktur hervorhob, um die Anforderungen von 5G-A zu erfüllen und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Im Rahmen dieses Panels wurde auf der Bühne zudem eine Einweihungszeremonie abgehalten, in der die Solidarität zwischen den Akteuren der Telekommunikationsbranche zum Ausdruck kam.

