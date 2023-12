Dhahran, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Aramco (https://www.aramco.com/), eines der führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen der Welt, hat heute eine endgültige Vereinbarungen zum Erwerb einer 40-prozentigen Beteiligung an Gas & Oil Pakistan Ltd. ("GO") unterzeichnet.GO, ein diversifizierter Hersteller von Kraft- und Schmierstoffen sowie Betreiber von Minimärkten, ist eines der größten Einzelhandels- und Lagerunternehmen Pakistans. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.Mit der geplanten Übernahme betritt Aramco erstmals den pakistanischen Kraftstoff-Einzelhandelsmarkt, im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine nachgelagerte Wertschöpfungskette international zu stärken.Durch diese Transaktion könnte Aramco zusätzliche Absatzmärkte für seine raffinierten Produkte erschließen und weitere neue Marktchancen für Schmierstoffe der Marke Valvoline nutzen, nachdem Aramco im Februar 2023 das globale Produktgeschäft von Valvoline Inc. übernommen hat.Mohammed Y. Al Qahtani, Präsident des Geschäftsbereichs Downstream, Aramco, kommentiert: "Unsere zweite geplante Akquisition dieses Jahres im Einzelhandel folgt der Expansionsstrategie von Aramco im Downstream-Bereich. Wir haben einen klaren Weg eingeschlagen, um ein integriertes Portfolio aus Raffinerie, Marketing, Schmierstoffen, Handel und Chemikalien weltweit auszubauen. GO verfügt über beträchtliche Lagerkapazitäten, qualitativ hochwertige Anlagen und Wachstumspotenzial. Dies wird dazu beitragen, die Marke Aramco in Pakistan bekannt zu machen."Informationen zu AramcoAramco ist ein weltweit tätiges, integriertes Energie- und Chemieunternehmen. Unser Handeln wird von der Überzeugung geleitet, dass Energie Chancen eröffnet. Wir fördern einen von acht Barrel der weltweiten Erdölproduktion und entwickeln zukunftsweisende Energietechnologien - bei allen Aktivitäten widmen wir uns dem Ziel, positive Veränderungen anzustoßen. Wir setzen uns dafür ein, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen. So wollen wir weltweit zu Stabilität und langfristigem Wachstum beitragen. www.aramco.comHaftungsausschlussDie Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine Kapitalausgaben und Investitionen, Großprojekte, vor- und nachgelagerten Leistungen wieder, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen. Diese Aussagen können Aussagen enthalten, denen Worte wie "abzielen", "glauben", "erwarten", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "vorhersehen", "schätzen", "planen", "projizieren", "haben können", "wahrscheinlich", "sollten", "könnten" und andere Worte und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung vorausgehen oder folgen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen wichtigen Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden, einschließlich der folgenden Faktoren: das internationale Angebot an und die Nachfrage nach Rohöl und der Preis, zu dem es Rohöl verkauft; die Auswirkungen von Pandemien oder Infektionskrankheiten auf die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen sowie auf Angebot und Nachfrage nach Rohöl, Gas und raffinierten und petrochemischen Produkten; Wettbewerbsdruck; Bedenken in Bezug auf den Klimawandel und dessen Auswirkungen; das Wetter; die Zyklizität der Gas-, Öl-, Raffinerie- und Petrochemiebranche; Terrorismus und bewaffnete Konflikte; ungünstige wirtschaftliche oder politische Entwicklungen; betriebliche Risiken und Gefahren in der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie; jede erhebliche Abweichung oder Änderung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen, die die Schätzung von Menge und Wert der nachgewiesenen Reserven des Unternehmens beeinflussen könnten; Verluste infolge von Risiken im Zusammenhang mit unzureichenden Versicherungen; die Fähigkeit des Unternehmens, laufende und künftige Projekte zu realisieren; die Vergleichbarkeit verschiedener Zeiträume; die Fähigkeit des Unternehmens, Vorteile aus jüngsten und künftigen Akquisitionen zu erzielen, auch im Hinblick auf SABIC; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in mehreren Ländern; die Abhängigkeit des Unternehmens von seiner Geschäftsführung und seinen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen; die Zuverlässigkeit und Sicherheit der IT-Systeme des Unternehmens; Rechtsstreitigkeiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein könnte; Risiken im Zusammenhang mit Öl-, Gas-, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und anderen Vorschriften, die sich auf die Branchen auswirken, in denen das Unternehmen tätig ist; Risiken im Zusammenhang mit dem internationalen Geschäftsbetrieb, einschließlich Sanktionen und Handelsbeschränkungen, Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetzen sowie anderen Gesetzen und Vorschriften; Risiken, die sich aus den Anforderungen für den Erhalt, die Aufrechterhaltung und die Erneuerung staatlicher Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen ergeben; Risiken, die sich aus bestehenden und potenziellen Gesetzen, Vorschriften und anderen Anforderungen oder Erwartungen in Bezug auf Umweltschutz, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften sowie den Verkauf und die Verwendung von Chemikalien und Kunststoffen ergeben; potenzielle Änderungen der Ausgleichszahlungen, die das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kohlenwasserstoffen auf dem Binnenmarkt erhält; potenzielle Auswirkungen auf die Steuersätze, falls das Unternehmen sein Downstream-Geschäft nicht innerhalb des von der saudi-arabischen Regierung festgelegten Zeitraums abtrennt; Risiken im Zusammenhang mit Projekten, die von der Regierung geleitet werden, und anderen staatlichen Anforderungen, einschließlich der von der Regierung festgelegten Höchstmengen für die Rohölproduktion und der angestrebten maximalen nachhaltigen Kapazität (MSC) sowie der Bedeutung der Kohlenwasserstoffindustrie für die Regierung; politische und soziale Instabilität und Unruhen sowie tatsächliche oder potenzielle bewaffnete Konflikte in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und in anderen Gebieten; Zins- und Wechselkursschwankungen; Risiken, die sich ergeben, falls die Regierung die Bindung des SAR an den US-Dollar aufhebt oder ändert; sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie sie in den letzten regelmäßig bei der Saudi Stock Exchange eingereichten Berichten aufgeführt sind. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den letzten Berichten des Unternehmens, die regelmäßig bei der Saudi Stock Exchange eingereicht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und das Marktumfeld, in dem es in Zukunft tätig sein wird. Die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukunftsgerichtete Aussagen, gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung und sollen keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse geben. 