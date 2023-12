Unterföhring (ots) -- Laufende Kooperation zwischen Sky Deutschland und der Seven.One Entertainment Group- Parallele Live-Übertragung des Bundesliga-Spiels Dortmund gegen Mainz bei Sky und in SAT.1- Redaktionelle Verknüpfungen: Vorlauf bei SAT.1 mit Britta Hofmann und Sky Experte Dietmar Hamann, Spielanalyse mit Sky Experte Erik Meijer- Wolff-Christoph Fuss begleitet das Spiel als Kommentator bei SAT.1, Martin Groß kommentiert bei SkyUnterföhring, 14. Dezember 2023 - Als Teil der laufenden Kooperation zwischen Sky Deutschland und der Seven.One Entertainment Group werden die TV-Zuschauer in Deutschland eine weitere Bundesliga-Partie im Free-TV schauen können.Am Dienstag, 19. Dezember, wird SAT.1 das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 live übertragen. Die Begegnung des 16. Spieltags wird um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen. Sky und SAT.1 werden das Live-Spiel parallel übertragen. Sky wird sein qualitativ hochwertiges Bundesliga-Produkt im Rahmen der Übertragung umfassend promoten. Zum einen wird Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss das Spiel in SAT.1 begleiten, zum anderen werden Sky Moderatorin Britta Hofmann und Sky Experte Dietmar Hamann in den Vorlauf eingebunden. Nach dem Spiel wird Sky Experte Erik Meijer die Spielanalyse bei SAT.1 liefern.Sky beginnt seine Übertragung des Live-Spiels wie gewohnt in der englischen Woche um 20.15 Uhr - Martin Groß kommentiert und Yannick Erkenbrecher ist der Field Reporter und führt die Interviews. Das Spiel wird Bestandteil der Original Sky Konferenz sein, in der Frank Buschmann die Partie kommentiert.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5672614