Dallas (ots/PRNewswire) -Studie zeigt bemerkenswerte Ergebnisse bei ästhetischer Wiederherstellung nach einer BehandlungCrown Aesthetics, ein Geschäftsbereich von Crown Laboratories, Inc. ("Crown"), gab heute bekannt, dass seine bahnbrechende klinische Studie, die kürzlich zur Veröffentlichung im Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (JCAD) akzeptiert wurde, erneut darauf hindeutet, dass seine Hautbiom-Pflegeproduktlinie BIOJUVE eine wesentliche Rolle in der praktischen Dermatologie spielt. Die Studie, die von der Studienleiterin Mona L. Alqam, MD, zusammen mit Brian C. Jones, PhD, und Thomas M. Hitchcock, PhD, durchgeführt wurde, untersucht die Interaktion zwischen lebenden Mikroben und der Hautregeneration nach ästhetischen Eingriffen, insbesondere mit SkinPen® Precision Microneedling.Die Haut, das größte Organ unseres Körpers, beherbergt ein vielfältiges und komplexes Mikrobiom, das eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und dem Schutz vor Krankheitserregern spielt. Störungen dieses empfindlichen Gleichgewichts können die Gesundheit der Haut und Erkrankungen beeinflussen. Nach jahrelanger Forschung hat ein Team unter der Leitung von Dr. Thomas Hitchcock, dem wissenschaftlichen Leiter bei Crown, BIOJUVE entwickelt, eine klinisch erprobte Technologie mit lebenden Mikroben, die die Potenz eines lebenden Stammes von Cutibacterium acnes defendens (C. acnes defendens) nutzt, um die Hautgesundheit für eine Vielzahl von altersbedingten Hautproblemen zu optimieren. In früheren Forschungsarbeiten des Teams wurde nachgewiesen, dass C. acnes defendens einen positiven Beitrag zur Hautgesundheit leistet, seine Rolle bei der Wiederherstellung des Hautbioms nach einem Microneedling-Verfahren blieb jedoch bisher unerforscht.An der klinischen Studie nahmen 40 Patienten mit Aknenarben teil, die sich vier SkinPen Precision Microneedling-Sitzungen im Abstand von drei Wochen unterzogen. Sie wurden nach dem Zufallsprinzip der Gruppe 1 zugeteilt, die eine Behandlung mit dem lebenden C. acnes defendens-Stamm XYCM42 erhielt, bzw. der Gruppe 2, die eine herkömmliche Hautpflegeroutine mit einem generischen Reinigungsmittel, einer Feuchtigkeitscreme und einem Sonnenschutzmittel durchführte. In der Studie wurden verschiedene Endpunkte bewertet, darunter die Clinician's Global Aesthetic Improvement Scale (CGAIS), klinische Sicherheit, Verbesserung von Aknenarben unter Verwendung der Bewertungsskala von Goodman und Baron sowie die Subject's Global Aesthetic Improvement Scale (SGAIS).Die Ergebnisse der Studie waren tiefgreifend. Die Analyse der Live- und Fotodaten für CGAIS zeigte einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen, wobei Gruppe 1 (BIOJUVE-Regime) eine bemerkenswerte ästhetische Gesamtverbesserung aufwies. Überdies wurde ein positiver Trend bei der Fotobewertung für CGAIS beobachtet. Aus den Tagebüchern der Teilnehmer ging außerdem hervor, dass in Gruppe 1 nach der Behandlung ein schnellerer Rückgang der Symptome wie Rötung, Schwellung, Brennen/Kribbeln und Juckreiz zu verzeichnen war.Mona L. Alqam, MD, globale Vorsitzende für medizinische und klinische Angelegenheiten bei Crown Laboratories und Studienleiterin, äußerte Begeisterung über die Ergebnisse und erklärte: "Die Integration eines mikrobiomoptimierten, probiotischen XYCM42-Regimes mit dem SkinPen-Microneedling-Verfahren führte zu einer besseren Behandlungserfahrung. Diese Studie stellt einen wichtigen Meilenstein in der ästhetischen Dermatologie dar und ebnet den Weg für innovative mikrobiombasierte Ansätze zur Verbesserung der Hautgesundheit vor und nach beliebten ästhetischen Behandlungen.""Die bei unseren Studienteilnehmern beobachteten signifikanten Vorteile unterstreichen das Potenzial von Therapien, die unserer Hautbiom-Pflegephilosophie folgen, und lassen darauf schließen, wie sie die Zukunft der Ästhetik gestalten können", sagte Dr. Thomas Hitchcock, wissenschaftlicher Leiter und Mitautor der klinischen Studie. "Zusammen bieten diese Therapien sicherere und wirksamere Lösungen für Menschen, die ihre Hautgesundheit verbessern möchten und damit mehr Nutzen aus ästhetischen Verfahren ziehen wollen. Diese Studie eröffnet neue Horizonte in der ästhetischen und medizinischen Dermatologie und unterstreicht die Bedeutung umfassender hautbiombasierter Ansätze für eine grundlegend andere Pflege unseres Hautökosystems."Die Ergebnisse stellen einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der ästhetischen Dermatologie dar und zeigen das Potenzial hautrelevanter Probiotika bei der Hautregeneration vor und nach dem Eingriff und darüber hinaus. Weitere Informationen zu BIOJUVE finden Sie auf www.BIOJUVE.com, www.BIOJUVE.co.uk oder www.BIOJUVE.de. Weitere Informationen zu SkinPen finden Sie auf www.SkinPen.com, www.skinpeninternational.com, www.skinpenuk.com oder www.skinpende.com.Informationen zu Crown Aesthetics Crown Aesthetics, das führende Unternehmen im Bereich der medizinischen Ästhetik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, führenden Praxen auf der ganzen Welt zu helfen, ihr Geschäft auszubauen. Wir tun dies, indem wir dramatische Ergebnisse bei der Verjüngung und Wiederherstellung liefern. Unsere minimal-invasiven Innovationen - SkinPen®, das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät; MicroPen EVO, ebenfalls von der FDA zugelassen; BIOJUVE, eine neuartige Hautbiom-Marke; ein System mit plättchenreichem Plasma (PRP) ProGen Eclipse PRP; und VOTESSE, ein Haargesundheitssystem - fungieren als "Gateway"-Produkte, die neue und hochzufriedene Patienten in die Praxen bringen. Crown Aesthetics mit Sitz in Dallas, Texas, setzt Branchenstandards für Wirksamkeit, Sicherheit und Innovation. Das Ergebnis ist, dass unsere Kunden durchweg die beste ästhetische Pflege in der Branche liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.crownaesthetics.com.Informationen zu Crown Laboratories, Inc. Crown, ein privates, voll integriertes, globales Hautpflegeunternehmen, hat sich der Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Portfolios an ästhetischen, hochwertigen und therapeutischen Hautpflegeprodukten verschrieben, die die Lebensqualität seiner Kunden hinsichtlich ihrer gesamten Hautpflege verbessern. Als innovatives Unternehmen, das sich auf die Hautwissenschaft fürs Leben konzentriert, ist Crowns unnachgiebiges Streben nach therapeutischen Spitzenleistungen und verbesserten Patientenergebnissen der Grund dafür, dass es sich zu einem führenden Unternehmen in der Dermatologie und Ästhetik entwickelt hat. Crown ist seit zehn Jahren auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen aufgeführt und hat seinen Vertrieb auf über 50 Länder ausgeweitet. 