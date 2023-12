Bitcoin Kurs steigt wieder über 43.000 Dollar - Jerome Powell beflügelt

Mit über 43.000 Dollar pro Einheit kommt der nach Marktgröße wichtigste Krypto-Wert Bitcoin (USD) auf ein Tagesplus von rund fünf Prozent. Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen spielt zinslosen Anlagen wie Bitcoin offensichtlich in die Karten. Genährt werden die Zinssenkungsfantasien durch die jüngste Powell-Rhetorik.

Spekulanten, welche zuletzt hinter der Seitenlinie verweilt haben, könnten der Rallye zusätzlichen Schwung verleihen. Fed lässt Leitzinsen unverändert - Powell-Rhetorik nährt Zinssenkungsfantasien Erwartungsgemäß hat die weltweit bedeutendste Notenbank Fed am späten Mittwochabend nicht an den Zinsschrauben gedreht und das Zinsband bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent belassen. Gleichzeitig nährte Fed-Chef Jerome Powell die jüngsten Zinssenkungsfantasien. Im Mittel könne der Leitzins im kommenden Jahr um 0,75 Prozentpunkte gesenkt werden, hieß. Powell warf zudem die Frage in den Raum, zu welchem Zeitpunkt eine Lockerung angebracht sei.

Mit 3,1 Prozent lag der Preisdruck in der größten Volkswirtschaft im November (per Jahresmonatsvergleich) so niedrig weit seit Juni 2023 nicht mehr (3,0 Prozent).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

