Eli Lilly: JoJo-Effekt treibt den Absatz der Wunder-Abnehmspritzen weiter an!

Nutzen die Bullen diese Chance? Breakout Trading-Strategie Rückblick

Eli Lillys Mittel Mounjaro im Kampf gegen die Fettleibigkeit wurde im November in den Vereinigten Staaten unter dem Namen Zepbound zugelassen. Die Nachfrage nach dem Produkt ist so stark, dass es zu Lieferengpässen kommt. Die Aktie des Pharmakonzerns befindet sich gerade in einer Konsolidierungsphase über dem EMA-20.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 13.12.2023, Kürzel: LLY, Kurs: 597.60 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Eli Lilly plant, seine Produktionskapazität für injizierbare Produkte zu erhöhen. Um die hohe Nachfrage nach seinen Diabetes- und Adipositas-Produkten zu befriedigen, will der Pharma-Gigant ein 2,5 Milliarden US-Dollar teures Werk in Deutschland bauen. Die neue Produktionsstätte soll die steigende Nachfrage nach dem Diabetes-Medikament Mounjaro und potenziellen Medikamenten gegen Fettleibigkeit decken. Berichten zufolge soll nach dem Absetzen der Wunder-Abnehmspritzen ein Jo-Jo-Effekt eintreten. Um dies zu verhindern, werden immer mehr Menschen das Mittel dauerhaft verwenden. Dadurch wird auch der Absatz immer weiter zunehmen.

SETUP

Bei einem Ausbruch über 602 USD könnte man einen Long-Trade eröffnen. Nach dem Entry ließe sich die Position unterhalb des EMA-50 absichern.

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LLY

Veröffentlichungsdatum: 14.12.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.