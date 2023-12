München (ots) -Fesselnd, atmosphärisch und in packenden Bildern erzählt "DAVOS 1917" die Geschichte einer jungen Frau, zwischen Schicksal und Selbstbehauptung in Zeiten großer Veränderung. Die historische High-End-Dramaserie wird am 20. Dezember und 21. Dezember ab 20:15 Uhr in jeweils drei aufeinanderfolgenden Episoden im Ersten zu sehen sein. Alle Folgen sind auch ab dem 20. Dezember in der ARD Mediathek verfügbar.1917 - der Erste Weltkrieg verwüstet Europa. Im Gegensatz dazu erscheint die Schweiz wie eine Oase des Friedens. Doch in Wahrheit versammeln sich im Schutz der neutralen Schweiz Agentinnen und Agenten der Weltmächte, die in Davos aufeinandertreffen. Hier sucht eine junge Frau nach Selbstbestimmung und setzt alles daran, sich ihre uneheliche Tochter zurückzuholen, die ihr nach der Geburt genommen wurde.In den Hauptrollen sind Dominique Devenport, Jeanette Hain und David Kross zu sehen - in weiteren Rollen spielen Anna Schinz, Hanspeter Müller-Drossaart, Welket Bungué, Sunnyi Melles u.v.a.Die historische Spionage-Serie "DAVOS 1917" rückt den Luftkurort ins Epizentrum: Die Serie erzählt, inspiriert von wahren Begebenheiten, die fiktive Geschichte einer außergewöhnlichen Frau inmitten einer patriarchalen Welt, die sich zu einer bedeutenden Akteurin im Spionage-Geflecht entwickelt. Die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler (Dominique Devenport) kehrt nach ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront schwanger in die Heimat Davos zurück, wo ihre Familie das Kurhaus "Cronwald" führt. Neben Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Gesellschaftsschichten sind dort auch vermögende und einflussreiche Gäste aus ganz Europa beherbergt. Johanna Gabathuler gerät unerwartet zwischen die Fronten der heimlich in Davos operierenden Spioninnen und Spione, die die mächtigen Entscheidungsträger bespitzeln. Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein gefährliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein - und wird plötzlich zum entscheidenden Zünglein an der Waage.Die Inszenierung der sechsteiligen Spionage-Serie haben Jan-Eric Mack ("Wilder"), Anca Miruna Lazarescu ("Wir sind die Welle") und Christian Theede ("Pfefferkörner"-Kinofilme) übernommen. Die Drehbücher stammen von Headautor Adrian Illien und seinen Ko-Autor:innen Thomas Hess, Julia Penner und Michael Sauter.DAVOS 1917 ist eine Produktion der CONTRAST FILM (Produzenten: Ivan Madeo, Stefan Eichenberger, Urs Frey) und der LETTERBOX FILMPRODUKTION (Produzent:innen: Andreas Knoblauch, Lisa Arndt; Producer: Jan-Hendrik Holst) in Koproduktion mit der AMALIA FILM (Koproduzent: Felix von Poser), des SRF (Redaktion: Baptiste Planche, Bettina Alber, Gabriella DeGara, Fabienne Andreoli) und der ARD Degeto (Redaktion: Christoph Pellander, Claudia Grässel, Laura Vella). Executive Producer: Marco Mehlitz. Hinter der Kamera stehen Tobias Dengler & Timon Schäppi. Szenenbild: Benedikt Herforth, Kostüm: Ute Paffendorf & Fred Fenner, Maske: Anette Keiser, Casting: Emrah Ertem, Nina Moser, Montage: Simon Gutknecht, Benjamin Fueter, Janina Gerkens, Filmmusik: Adrian Frutiger und Marcel Vaid, Herstellungsleitung: Marcus Kreuz & Andrea Blaser, Produktionsleitung: Janett Didik & Katinka Kocher u.v.a. Der Weltvertrieb liegt bei Global Screen. Gefördert mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW, des FFF Bayern, der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der MFG-Filmförderung Baden-Württemberg, der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, des German Motion Picture Funds sowie der Zürcher Filmstiftung, des Teleproduktions-Fonds, der Gemeinde Davos, des Kantons Graubünden, des Kantons Zug, des Media Desk Suisse (Bundesamt für Kultur) und der Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair.Im Presseservice des Ersten stehen für akkreditierte Journalist*innen ein ausführliches Presseheft sowie vier Folgen zur Ansicht zur Verfügung. O-Töne zur Serie sind über ARD TVAudio erhältlich. Fotos sind über www.ard-foto.de verfügbar.Bei Interesse an Interviews melden Sie sich gerne unter info@just-publicity.com.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944-876, E-Mail: Agnes.Toellner@ard.deCarina Hoffmeister, ARD DegetoTel: 069/1509-331, E-Mail: Carina.Hoffmeister@degeto.deKerstin Böck, Annalena Brandelik, Nadine Klaunig, Just PublicityTel: 089/20208-260; E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5672650