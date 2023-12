Der Modder Robbe Bryssinck wird seinen Mod Starfield Together nicht fertigstellen - obwohl er fast 70 Prozent des Codes bereits portiert hat. Seine Begründung fällt sehr deutlich aus - doch für alle, die auf den Mod gewartet haben, gibt es Hoffnung. Ein Entwickler, bekannt für den beliebten Mod Skyrim Together, der das Rollenspiel in ein Multiplayer-Erlebnis für zwei bis acht Spieler verwandelt, hatte ursprünglich an einem ähnlichen Mod für das Spiel ...

