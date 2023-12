Core Assets Corp. identifiziert zwei große Porphyr-Ziele auf dem Silver Lime-Projekt

Anzeige / Werbung Nach diesen Daten sind die Vorzeichen für das nächste Bohrprogramm von Core Assets sehr positiv. Der Buntmetallexplorer Core Assets Corp. (CSE: CC; FRA: 5RJ; OTC.QB: CCOOF) hat bei neuen geophysikalischen Untersuchungen auf seinem Silver Lime Projekt im Nordwesten von British Columbia zwei große, tief liegende Porphyr-Ziele entdeckt. Die Anomalie unterhalb des bekannten Ziels Sulphide City misst mehr als 1,5 Kilometer in nordöstlich-südwestlicher Richtung, mehr als 500 Meter in ostwestlicher Richtung und erstreckt sich bis in eine Tiefe von mehr als 650 Metern! Das ist das Ergebnis einer modernen dreidimensionalen geophysikalische Untersuchung mit induzierter Gleichstrompolarisation (3D-DCIP) über einem 2,3 km² großen Gebiet, das das Skarn-Porphyr-Ziel Sulphide City und die CRD-Ziele Pete's und Gally verbindet. (siehe Abbildung 1) Eine 2024 sind Folgeuntersuchungen mit tieferen Explorationsbohrungen geplant, um diese bedeutenden geophysikalischen Anomalien zu erweitern und zu testen. Die Bohrergebnisse für die CRD-Ziele Jackie und Grizzly werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Nick Rodway, President & CEO von Core Assets, kommentierte: "Unsere neuen IP- Daten weisen darauf hin, dass die im Jahr 2022 bei Sulphide City durchgeführten Bohrungen, die am Boden von Bohrloch SLM22-006 auf anomales Kupfer gestoßen sind, nicht tief genug waren, um den Kern dieser großen Anomalie unterhalb von Sulphide City zu untersuchen. Die kurzen CRD-Bohrungen, die im Jahr 2023 abgeschlossen wurden und bei Pete's und Gally Silberwerte von mehr als 1 kg/Tonne ergaben, wurden entlang der Ränder mehrerer stark leitfähiger und aufladbarer Körper gebohrt, die eine Kontinuität entlang des Trends und eine zunehmende Mächtigkeit bis in eine Tiefe von mehr als 100 m aufweisen. Jetzt, da wir über die volle Finanzierung verfügen, können wir diese aufregenden Merkmale mit tieferen Bohrungen erproben und damit fortfahren, die Punkte dieses robusten und hochgradigen CRD-Porphyr-Systems bei Silver Lime zu verbinden."

Abbildung 1: Die geophysikalische Untersuchung konzentrierte sich auf den 2,4 Kilometer langen Abschnitt zwischen den bekannten CRD-Zielen Pete's, Sulphide City und Gally. Die starke Aufladbarkeitsanomalie befindet sich unterhalb der aktuellen Bohrtiefe auf dem Ziel Sulphide City Porphyry-Skarn und scheint sich nach Osten zu erstrecken. Die IP-Vermessung von 2023 zeigt, dass die Bohrung SLM22-006 (siehe Abbildung 1) im Jahr 2022 die interpretierte Spitze der Anomalie am östlichsten Rand durchteuft hat. Die Bohrkernuntersuchungen zeigen eine Zunahme des Cu-Gehalts in der Tiefe von Sulphide City. Der Boden von Bohrloch SLM22-006 ergab 22,25 m mit 46g/t AgEq und 0,35% CuEq ab 447,75 m Tiefe, einschließlich 0,67 m mit 323g/t AgEq und 2,5% CuEq.

Abbildung 2: 3D-Blockmodell mit Hervorhebung von Wiederaufladbarkeitswerten >40mV/V (violett) innerhalb des Untersuchungsgebiets (siehe Abbildung 1). Die rote Farbe steht für hohe Leitfähigkeit und zeigt damit im 3D-Blockmodell die potenzielle Ausdehnung der oberflächennahen Massivsulfid-Karbonat-Ersatz- und/oder Skarnkörper im Untersuchungsgebiets.Porphyr-Ziele sind in der Regel durch eine geringe Leitfähigkeit, aber mäßige bis hohe Wiederaufladbarkeitswerte gekennzeichnet. CRD- und Skarn-Mineralisierungen weisen aufgrund der vorherrschenden Massivsulfide und ihres kontinuierlichen und zusammenhängenden Charakters eine hohe Leitfähigkeit und Aufladbarkeit auf. Fazit: Die IP-Messungen zeigen unterhalb des bekannten CRD-Ziels Sulphide City eine starke geophysikalische Anomalie, die ab einer Tiefe von 650 Metern beginnt. Diese Anomalie wird auch deshalb als möglicher Porphyr-Körper gedeutet, weil sich eine Reihe von aufladbaren Zonen an die Oberfläche verfolgen lassen. Außerdem spricht viel dafür, dass das Unternehmen bei seinem SLM22-006 im Jahr 2022 das Ziel zumindest schon gestreift haben. Die Geologen sind inzwischen überzeugt, dass der oberflächennahe Skarn und der tieferliegende Porphyr zusammen ein geologisches System bilden. Das sind beste Voraussetzungen für die kommende Explorationskampagne im kommenden Jahr. Core Assets könnte einen brandneuen Porpyhr-Erzkörper entdecken!

