Bitcoin steigt nach Zinspause der Fed um 5 % - Diese Alternativen könnten um 1.000 % steigen

Nachdem gestern bekannt wurde, dass die US-Notenbank Federal Reserve erneut eine Zinspause einlegt, hat es nicht lange gedauert, bis der Bitcion-Kurs reagiert hat. Zwar hat man die Zinspause bereits erwartet, allerdings haben die Währungshüter sich auch zum ersten Mal seit langem etwas zuversichtlicher gezeigt, was die Eindämmung der Inflation und die Zinspolitik im nächsten Jahr betrifft. Drei Zinssenkungen sollen es 2024 werden. Das hat dazu geführt, dass der Bitcoin-Kurs um 5 % gestiegen ist. Immerhin sitzt auch das Risikokapital wieder etwas lockerer, wenn die Zinsen nicht gerade auf einem historischen Höchststand sind. Eine Rallye auf 50.000 Dollar noch in diesem Jahr rückt dadurch wieder in den Bereich des möglichen. Während es bei Bitcoin also langsam wieder bergauf geht, könnten vor allem die folgenden zwei Projekte, die derzeit eine noch viel niedrigere Bewertung haben, schon bald um ein Vielfaches steigen. Analysten, die auf die Alternativen aufmerksam geworden sind, sprechen von einem Kurspotenzial von 1.000 %.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) ist ein neues Projekt, das den Bitcoin Mining-Markt revolutionieren soll. Während das Schürfen neuer Bitcoin inzwischen schon lange nicht mehr vom Laptop von Zuhause aus profitabel möglich ist, wurden Kleinanleger und Privatpersonen immer mehr von großen Unternehmen aus dem Markt gedrängt, die ganze Rechenzentren bauen, um das digitale Gold zu schürfen. Das Bitcoin Mining ist längst eine Milliardenindustrie geworden und aufgrund der hohen Anschaffungskosten für die teure Hardware, die benötigt wird, für die Allgemeinheit nicht mehr rentabel. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) könnte dieses Problem schon bald lösen.

(Bitcoin Minetrix Presale - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Wer im Besitz der $BTCMTX-Token ist und sich dazu entscheidet, diese zu staken, kann dafür schon bald Credits als Belohnung erhalten, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können. Beim Cloud Mining wird die Rechenleistung von einem Anbieter angemietet, der dafür die geschürften Bitcoin an den Mieter weiterleitet. Allerdings ist dieser Prozess bisher mit Risiken verbunden, da viele Anbieter die Belohnung am Ende nicht auszahlen oder die Kosten für das Cloud Mining unnötig in die Höhe treiben, sodass es am Ende nicht profitabel ist. Bitcoin Minetrix beseitigt diese Risiken, da man die Mining Credits direkt auf der Plattform für das Staken der $BTCMTX-Token erhält und es somit nicht nötig ist, einer dritten Partei Geld für das Cloud Mining zu überweisen.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Je mehr $BTCMTX-Token man hält und in den Staking Pool einzahlt, desto mehr Credits erhält man. Da es sich bei $BTCMTX um einen ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain handelt, geschieht die Verteilung der Credits automatisiert über Smart Contracts. Betrug ist somit ausgeschlossen. Dadurch, dass mit $BTCMTX auch wieder Kleinanleger neue Bitcoin schürfen können, wird das Mining auch wieder dezentraler, wie es der Ursprungsgedanke von Kryptowährungen war.

Der $BTCMTX-Token befindet sich aktuell noch in der Vorverkaufsphase. Schon während des Presales erhalten Anleger, die ihre Token staken, eine Rendite in Form von zusätzlichen Token, bevor das Projekt in die Stake to Mine-Phase übergeht. Youtuber und namhafte Analysten auf X, die auf $BTCMTX aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der Preis des Tokens nach dem Presale und dem anschließenden Listing an den Kryptobörsen schnell auf mehr als das 10-fache ansteigen kann. Schon während des Presales wird der Preis mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn mitnehmen können.

Bitcoin ETF Token (BTCETF)

Der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) ist direkt an die Bitcoin-ETFs in den USA gebunden und sorgt dadurch für viel Aufsehen im Krypto-Space. Die ETFs werden derzeit heiß diskutiert und einige erwarten, dass sie den Bitcoin-Preis in den nächsten Jahren positiv beeinflussen könnten, wenn sie zugelassen werden. $BTCETF profitiert von dieser Entwicklung nicht nur durch seinen Namen, sondern ist mit der Tokenomics direkt an die Entwicklungen rund um die Fonds gebunden. Kommt es zum Beispiel zur Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs in den USA, was bereits für Anfang Jänner 2024 erwartet wird, werden 5 % der gesamten $BTCETF-Token geburnt. Dadurch kann der Wert der verbleibenden Token steigen, da die Gesamtmenge reduziert wird. Kommt es nach der Zulassung zur Markteinführung des ersten ETFs, werden bei $BTCETF weitere 5 % geburnt.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken)

Insgesamt gibt es 5 vordefinierte Meilensteine, bei denen jeweils 5 % der Token geburnt werden, was bedeutet, dass das Gesamtangebot mittelfristig um bis zu 25 % reduziert werden kann. Außerdem kommt $BTCETF bei der Markteinführung mit einer Transaktionsgebühr von 5 %. Diese Gebühr wird bei jedem Meilenstein ebenfalls um 1 % gesenkt, bis diese schließlich komplett entfällt. Dadurch liefert der Bitcoin ETF Token mehrere reale Anreize, wenn die Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen werden. Ein Konzept, das Investoren begeistert.

(Bitcoin ETF Token Staking Übersicht - Quelle: btcetftoken.com)

Neben den Token-Burns gibt es auch eine Staking-Funktion, die Anleger belohnt, die ihre $BTCETF-Token langfristig einsetzen. Die jährliche Rendite (APY) liegt dabei derzeit bei überdurchschnittlichen 70 %, kann aber noch sinken, wenn mehr Käufer in den Staking Pool einzahlen. Schon jetzt sind mehr als 368 Millionen Token im Staking Pool gebunden, wodurch das frei verfügbare Umlaufangebot beim Handelsstart stark reduziert ist. Das niedrige Angebot, gepaart mit einer hohen Nachfrage durch die Aktualität des Themas sind die besten Voraussetzungen für eine potenzielle Kursexplosion nach dem Börsen-Listing. Der Presale ist auf weniger als 5 Millionen Dollar begrenzt und steuert bereits auf die 4 Millionen Dollar Marke zu, weshalb $BTCETF schon bald ausverkauft sein dürfte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.