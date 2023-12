Die meistgehandelten Produkte: Anleger weiter optimistisch

Beflügelt von den Aussagen der FED vom Vorabend, springt der DAX® zum Handelsstart kurzfristig über die 17.000 Punkte Marke und erzielt ein neues Allzeithoch. Im Anschluss musste er wieder einen Teil seiner anfänglichen Gewinne abgeben und pendelte um die 16.875 Punkte. Am frühen Nachmittag tagte die EZB. Wie erwartet wurden die Zinsen bei 4,5% belassen. An der Euwax setzen die Investoren auf eine Weiterführung der Jahresendrallye.

Unter den an aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren drei Knock-Out-Calls auf den DAX® und zwei auf den Dow Jones. Bei den Optionsscheinen waren ebenfalls Indizes sehr beliebt. Hier wurde neben dem DAX® vor allem der Nasdaq 100 nachgefragt. Des Weiteren setzten Anleger verstärkt mit Faktor Opitonsscheinen auf Kursgewinne bei der Deutschen Bank AG.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD12UD 7,26 16878,46 Punkte 16169,456194 Punkte 21,48 Open End DAX ® Call HD1A4M 1,83 16878,46 Punkte 16721,290336 Punkte 68,99 Open End DAX ® Call HD16HH 3,85 16878,46 Punkte 16516,726403 Punkte 38,27 Open End Dow Jones Call HD10WZ 16,96 37185 Punkte 35382,634896 Punkte 19,84 Open End Dow Jones Call HR3797 61,72 37185 Punkte 30476,382526 Punkte 5,53 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2023; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0UPA 5,75 16916,96 Punkte 16500,00 Punkte 30,95 16.01.2024 Nasdaq 100 Call HC7JJ4 11,57 16562,36 Punkte 15800,00 Punkte 13,31 12.03.2024 DAX ® Call HC57S6 14,57 16916,96 Punkte 16200,00 Punkte 9,72 18.06.2024 DAX ® Call HD04FV 37,34 16916,96 Punkte 15100 Punkte 4,5 17.12.2024 Nasdaq 100 Call HC7JJ2 13,07 16562,36 Punkte 15600,00 Punkte 11,77 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2023; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC7FDB 1,29 16905,83 Punkte 17437,16178 Punkte -25 Open End DAX ® Long HD09WA 162,90 16905,83 Punkte 16098,491704 Punkte 25 Open End DAX ® Short HD0JPG 5,59 16905,83 Punkte 20120,014059 Punkte -5 Open End Deutsche Bank Long HC5FC2 22,93 11,954 EUR 9,864009 EUR 6 Open End DAX ® Long HB8X6Z 8,54 16905,83 Punkte 15244,856888 Punkte 11 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2023; 12:00 Uhr

