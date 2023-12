An der Börse fällt gegenwärtig der Anteilsschein von Intesa Sanpaolo negativ auf. Der Titel verliert deutlich an Wert. Zu den großen Verlierern des Tages gehört heute die Intesa Sanpaolo-Aktie mit einem Minus von 3,46 Prozent. Investoren zahlen am Aktienmarkt zur Stunde 2,62 Euro für das Wertpapier.

Den vollständigen Artikel lesen ...