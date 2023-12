Auf der heutigen Sitzung deutet die EZB an, dass Zinssenkungen wahrscheinlich nicht bereits im nächsten März erfolgen werden, wie der Markt hofft.Kommentar von Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, zum ECB Meeting Weihnachten wurde im Euroraum nicht früher eingeläutet. Auf der heutigen Sitzung deutet die EZB an, dass Zinssenkungen wahrscheinlich nicht bereits im nächsten März erfolgen werden, wie der Markt hofft. Noch ist die EZB nicht bereit, den Sieg in ihrem Kampf gegen die Inflation zu erklären.

Den vollständigen Artikel lesen ...