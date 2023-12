In Australien entsteht ein Supercomputer, der die effizienteste Lernmaschine der Welt nachbilden soll - das menschliche Gehirn, das mit geschätzten 228 Billionen synaptischen Operationen pro Sekunde indes schwer zu schlagen ist. Ein Team aus Wissenschaftler:innen an der Universität von Western Sydney in Australien baut an dem neuromorphen Supercomputer Deepsouth. Deepsouth hat kein vergleichbares Vorbild und soll in der Lage sein, neuronale Netzwerke ...

