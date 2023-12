FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist am Donnerstag dem Dax auf seiner Rekordjagd in die Quere gekommen. Anders als von der US-Notenbank Fed blieben klare Signale für baldige Zinssenkungen von den europäischen Währungshütern aus. Nach dem erstmaligen Sprung über die 17 000-Punkte-Marke hemmte dies im Tagesverlauf die anfangs noch entfesselten Anleger.

Der deutsche Leitindex pendelte sich nach einem Spitzenanstieg um 1,4 Prozent noch knapp im Minus ein. Aus dem Handel ging er 0,08 Prozent tiefer bei 16 752,23 Punkten. In der Spitze war er bis auf 17 003 Punkte gestiegen und hatte seine Jahresendrally damit zeitweise auf mehr als 16 Prozent ausgedehnt. Der MDax dagegen legte am Donnerstag deutlich um 2,92 Prozent auf 27 198,24 Punkte zu. Hier wurde Nachholbedarf ersichtlich, denn er hat in diesem Jahr bislang deutlich weniger gewonnen als der Dax.

Die EZB ließ die Zinsen im Euroraum zum zweiten Mal in Folge unverändert. Anders als von der Fed am Vorabend gaben die Europäer aber nicht offen zu, in ihren Reihen über Zinssenkungen zu diskutieren. Laut dem ING-Ökonomen Carsten Brzeski hat die Präsidentin Christine Lagarde damit die aggressiven Zinserwartungen zurückgedrängt. Am Markt hieß es, die Anleger preisten für 2024 nun wieder eine Senkung des Eurozonen-Leitzinses um weniger als 1,5 Prozentpunkte ein./tih/men

