Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach starkem Start nur knapp im Plus geschlossen. Im frühen Handel zeigte sich der SMI zwar von den Aussichten auf mehrere Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr noch beflügelt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach starkem Start nur knapp im Plus geschlossen. Im frühen Handel zeigte sich der SMI zwar von den Aussichten auf mehrere Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr noch beflügelt. Dies half aber vor alle den konjunktur- und zinssensitiven Aktien, welche teilweise markant anzogen. Die defensiven Schwergewichte bauten hingegen ihre frühen…

Den vollständigen Artikel lesen ...