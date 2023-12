Unternehmensneugründung durch das Team, das das Produkt SkySQL Database-as-a-Service (DBaaS) entwickelt hat

SkySQL Inc., ein neu gegründetes Cloud-Datenbank-Unternehmen, hat heute einen Deal mit MariaDB plc bekannt gegeben, durch den es alle Rechte am Produkt SkySQL DBaaS erwirbt. Damit kann SkySQL Inc. exklusiv SkySQL DBaaS an Unternehmen liefern, die nach einem Cloud-Datenbank-Service für MariaDB-Datenbanken auf Produktionsebene suchen.

So ist sichergestellt, dass SkySQL-Kunden nicht nur weiterhin die Lösung zur Verfügung steht, sondern dass darüber hinaus eine schnelle Entwicklung neuer Funktionen zu erwarten ist. Eine hohe Priorität hat das Vorhaben, dank des bestehenden Support von Google Cloud und AWS Azure und damit erweiterte Multi-Cloud-Möglichkeiten hinzuzufügen.

"Wir bauen auf dem starken Fundament von SkySQL auf und möchten den Kunden die bestmögliche Wahl für MariaDB in der Cloud bieten," sagte Nithin Rao, CEO von SkySQL Inc. "Wir verlassen uns auf die Fähigkeiten des Kernteams, das SkySQL entwickelt hat, und wir werden schnell Innovationen präsentieren. So stärken wir unsere Rolle als Anbieter von Lösungen für Cloud-Datenbanken."

"Wir freuen uns, dass das Produkt SkySQL unter einem neuen Unternehmen und einer neuen Leitung fortgeführt wird," sagte Kurt Haberkamp, VP, Customer Success, MariaDB plc. "Aus unserer Sicht ist dieses neue Team gut aufgestellt und bereit, SkySQL zu supporten, zu verkaufen und weiterzuentwickeln. Das macht den Übergang für die Kunden, die von dem Produkt abhängen, reibungslos. Wir können es kaum erwarten zu erleben, wie sie SkySQL weiterentwickeln."

Bewährte Führungsmannschaft

SkySQL Inc. geht gut gerüstet an den Start: CEO Nithin Rao ist ein mehrfacher Entrepreneur, der erfolgreich Firmen aufgebaut und erweitert hat. Er arbeitet zusammen mit Jags Ramnarayan als CTO und Saravana Krishnamurthy als CPO. Beide haben bei MariaDB plc Cloud-Initiativen einschließlich SkySQL geleitet und sind schon seit langem in der Datenbank-Branche tätig. Das Gründer-Tech-Team, das SkySQL entwickelt und betrieben hat, wird ebenfalls zu SkySQL Inc wechseln.

Über SkySQL Inc.

SkySQL bietet über seine SkySQL- und SkyDBA-Produktlinien Database as a Service (DBaaS) speziell für die Cloud an. Dank einer starken Führungsmannschaft und soliden Finanzen ist SkySQL auf Wachstum und Innovation ausgerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.skysql.com.

