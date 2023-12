Das kostengünstige SuperGaN-IC unterstützt 65-Watt- und 100-Watt-Adapter, wie Weltrend mit seinem neuen Referenzdesign nachgewiesen hat, und bietet Kunden Möglichkeiten für Platzeinsparungen und eine beispiellose GaN-Robustheit

Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN), der weltweit führender Anbieter von robusten GaN-Leistungshalbleitern, und Weltrend Semiconductor Inc. (TWSE: 2436), der weltweit führende Anbieter von USB Power Delivery (PD) Controller Integrated Circuits (ICs), gaben heute die Verfügbarkeit eines Referenzdesigns für einen 100-Watt-USB-C-PD-Power-Adapter bekannt. Auf dem Board kommt das SuperGaN® System-in-Package (SiP) des Unternehmens das WT7162RHUG24A zum Einsatz, das in einer quasi-resonanten Flyback-Topologie (QRF-Topologie) aufgebaut ist und einen Wirkungsgrad von 92,7 Prozent erreicht.

Dies ist das zweite USB-C-PD-Adapter-Board von Weltrend, auf dem das WT7162RHUG24A in einer QRF-Topologie verwendet wird. Das erste war ein 65-Watt-Board, das bereits Anfang des Jahres auf den Markt kam. Die Tatsache, dass bei beiden Boards dasselbe SuperGaN-SiP verwendet wird, ist für Kunden von Vorteil, die auf der Suche nach Möglichkeiten zu Platzeinsparungen und einer im Vergleich zum Wettbewerb kostengünstigeren Implementierung von 100-Watt-Designs sind. Dies zeigt, dass das SuperGaN-SiP der 65-Watt-Klasse auch die Leistungs- und thermischen Anforderungen von 100-Watt-Designs erfüllt.

"Die Idee einer auf GaN basierenden integrierten Schaltung ist großartig, da sie den Entwicklungsprozess vereinfachen kann wenn man es richtig macht. Es sollte eine wirklich integrierte Einzelbaugruppe sein, das die nötigen Controller bereits an Bord hat. Genau hierdurch zeichnet sich das SuperGaN-SiP von Weltrend und Transphorm aus", sagte Philip Zuk, Senior Vice President, Business Development and Marketing, von Transphorm. "Das SiP ist eine einfache Normally-Off-Lösung, die weder einen Schutz noch einen Treiber oder einen externen Controller erfordert. In Anbetracht der Tatsache, dass ein und dasselbe SiP in einem 65- und 100-Watt-Netzadapterboard eingesetzt werden kann, zeigt sich die der GaN-Technologie innewohnende Vielseitigkeit und Robustheit erst richtig. Und das bietet heute nur die SuperGaN-Plattform von Transphorm."

"Uns ist es wichtig, dass wir die besten und funktionellsten Lösungen auf den Markt bringen, die derzeit möglich sind, vor allem im Zuge der Ausweitung unserer Präsenz auf dem Markt für AC/DC-Stromversorgungen", sagte Wayne Lo, Vice President of Marketing bei Weltrend Semiconductor. "Der Markt für Netzadapter entwickelt sich ständig weiter, wobei die sehr attraktiven Vorteile von GaN die Grundlage für Innovationen bilden. Wir sorgen dafür, dass sich die Kunden diese Vorteile nicht nur technisch, sondern auch in Bezug auf die Rentabilität zunutze machen können. Ein SiP, das die Anforderungen an das physische Design eines Adapters und die finanziellen Ziele einer ganzen Adapter-Produktlinie mit verschiedenen Modellen erfüllt, ist ein Gewinn für uns alle. Das heute präsentierte 100-Watt-Referenzdesign ist ein eindrucksvoller Beweis für das, was unsere Technologie im unteren Preissegment leisten kann. Und wir fangen gerade erst an."

Spezifikationen des 100-Watt-Adapter-Referenzdesigns

Das universelle 100-Watt-Netzadapter-Board von Weltrend entspricht den USB-Standards PD 3.0 und PPS. Es soll die Entwicklung verschiedener leistungsstarker, flacher Stromadapter zum Laden von Smartphones, Tablets, Laptops und anderen intelligenten Geräten beschleunigen. Weitere wichtige Spezifikationen sind:

Spezifikation Detail GaN-Bauelement WT7162RHUG24A SuperGaN-SiP Topologie Boundary-Mode-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) quasi-resonanter Flyback-Modus/Multimode-Betrieb mit Valley-Switching Wirkungsgrad unter Volllast 91,2% bei 90 VAC/Volllast Spitzenwirkungsgrad insgesamt 92,7% bei 264VAC/Volllast Leistungsdichte 15,8 W/in3 (ohne Gehäuse) Betriebs-Ausgangsspannung USB-C PD 3.0, PPS 3,3 V 21 V Verlustleistung ohne Last 50 mW bei 264 VAC Ausgangsspannung und -strom PPS: 3,3 V 21 V/5 A

5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/5 A EMV-konform Leitungsgebundene und abgestrahlte Störgrößen Abmessungen 69 mm x 63 mm x 23,8 mm

Das SuperGaN-SiP: Kompakt, kostengünstig, schnelle Entwicklung

Der WT7162RHUG24A ist ein echter integrierter Schaltkreis, der für den Einsatz in USB-C-PD-Netzteilen mit 45 bis 100 Watt Leistung ausgelegt ist. Darin integriert sind der quasi-resonante Multimode-Flyback-PWM-Controller WT7162RHSG08 von Weltrend und der 240-Milliohm-650-Volt SuperGaN®-FET von Transphorm. Der oberflächenmontierbare Baustein ist in einem 24-poligen 8x8-QFN-Gehäuse erhältlich und bietet einen Spitzenwirkungsgrad von 92,7 %. Zu seinen wichtigsten Vorteilen gehören die höhere Leistungsdichte mit einem besseren Wärmemanagement für eine langfristige Zuverlässigkeit sowie die Senkung der Stücklistenkosten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/WeltSiPBdpma.

Verfügbarkeit

Zugang zu Demoboards und/oder SiP-Muster erhalten Sie auf Anfrage vom Weltrend-Vertriebsteam unter sales@weltrend.com.tw.

Über Transphorm

Transphorm, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der GaN-Revolution, entwickelt und fertigt hochleistungsfähige und hochzuverlässige GaN-Halbleiter für Hochspannungs-Leistungswandler. Mit einem der größten Power-GaN-IP-Portfolios von mehr als 1.000 eigenen oder lizenzierten Patenten produziert Transphorm die branchenweit ersten JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierten Hochspannungs-GaN-Halbleiterbauteile. Das Geschäftsmodell des Unternehmens für vertikal integrierte Geräte fördert Innovationen in allen Phasen der Entwicklung: Konstruktion, Fertigung, Geräte- und Anwendungsunterstützung. Die Innovationen von Transphorm bringen die Leistungselektronik über die Grenzen von Silizium hinaus und erreichen einen Wirkungsgrad von über 99 %, eine um 50 höhere Leistungsdichte und 20 niedrigere Systemkosten. Transphorm hat seinen Hauptsitz in Goleta, US-Bundesstaat Kalifornien, und betreibt Produktionsstätten in Goleta und Aizu, Japan. Weitere Informationen finden Sie auf www.transphormusa.com. Folgen Sie uns auf Twitter @transphormusa und WeChat Transphorm_GaN.

Über Weltrend Semiconductor Inc.

Weltrend Semiconductor, Inc. (TWSE: 2436) wurde 1989 im "Silicon Valley von Taiwan", dem Hsinchu Science Park, gegründet und ist ein führendes Fabless-Halbleiterunternehmen, das sich auf die Planung, Konstruktion, Prüfung und Anwendungsentwicklung sowie den Vertrieb von Mixed-Signal- und digitalen IC-Produkten in Netzteilen, Motorsteuerungen, Bildverarbeitung und mehr auf vielen Anwendungsgebieten spezialisiert hat. Weitere Informationen finden Sie auf www.weltrend.com.

Die Marke SuperGaN ist eine eingetragene Handelsmarke von Transphorm, Inc. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231214095415/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Heather Ailara

+1.973.567.6040

heather.ailara@transphormusa.com

Investorenkontakte:

David Hanover oder Jack Perkins

KCSA Strategic Communications

transphorm@kcsa.com