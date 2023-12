Hithium stellt sein erstes Kleinserienprodukt vor, das Menschen, die in Energiearmut leben, zuverlässigen Zugang zu Elektrizität verschafft

Unternehmen eröffnet neues Werk für Kunden, Industriepartner und Investoren

Veranstaltung bietet Vorschau auf weitere neue Technologien des Herstellers

Hithium, Hersteller von stationären Batterien, eröffnete seine neue intelligente Produktionsanlage in Chongqing, China, für Besucher und Mitarbeiter mit einer ganztägigen Veranstaltung, die sich auf die Leistungen und Ziele des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit konzentrierte. Das Hauptaugenmerk lag auf der Art und Weise, wie Hithium seine Verpflichtung zur Unterstützung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere Ziel 7, erfüllt. Durch die Konzentration der Innovationen auf die Erschwinglichkeit und die Reduzierung der LCOS zielt der Hersteller darauf ab, den Zugang zur Energiespeicherung zu verbessern und die Rolle der Speicherung bei der allgemeinen Umstellung auf erneuerbare Energien zu stärken.

Neben den Fortschritten, die Hithium auf dem Weg zu seinen allgemeinen Umweltzielen gemacht hat, wurden auf der Veranstaltung auch die Effizienzsteigerungen und die daraus resultierenden Kostensenkungen durch die Entwicklung der intelligenten Fertigung hervorgehoben. Dies unterstreicht auch die Verpflichtung des Unternehmens zur Nachhaltigkeit im Rahmen von Ziel 7, Unterabschnitt 3, und seine Konzentration auf die Verbesserung der Energieeffizienz. Neben der Besichtigung der Anlage bot Hithium den Besuchern des Eco-Day auch eine Vorschau auf die neue Technologie des Unternehmens, darunter die erste Kleinzelle des Herstellers, die speziell dafür entwickelt wurde, Menschen aus der Energiearmut zu befreien, sowie ein bahnbrechendes Produkt für den Energieversorgungsbereich.

In seiner Eco-Day-Präsentation über die Produkt-Roadmap und die Geschäftsstrategie des Unternehmens sagte Jason Wang, Mitbegründer und CEO von Hithium: "Wir konzentrieren uns darauf, die Energiewende erschwinglich zu machen, um die Akzeptanz von sauberer Energie zu beschleunigen. Unsere neue Technologie und unsere Innovationen in der Batterieproduktion dienen alle diesem Ziel. Wenn wir die LCOS für unsere Partner senken, können wir die Energiespeicherung für die Eigentümer von Anlagen rentabler machen. Wenn wir die Kosten für Endverbraucher, die in Energiearmut leben, senken, erhalten sie einen besseren Zugang zu zuverlässigerer sauberer Energie. Zum Eco-Day feiern wir diesen Fortschritt an der Produktions- und Produktfront."

Kurze Vorschau: Die weltweit erste Kleinzelle, die für netzunabhängige Stromverbraucher erschwinglich ist

Hithium hat ein neues universelles 1-kWh-Batterieprodukt, den "Hero EE", für den Einsatz in Gebieten vorgestellt, in denen es kein zuverlässiges Stromnetz gibt und Millionen von Haushalten oder kleinen Unternehmen nur wenige oder stromsparende Geräte haben. Ihre Grundbedürfnisse können also durch ein kleines, erschwingliches Energiespeicherprodukt befriedigt werden. Die Zelle kann mit Niedrigstrom aus der Solarenergie oder einem lokalen Mikronetz aufgeladen werden und zielt darauf ab, den Zugang zu Strom für Menschen zu verbessern, bei denen die Energieversorgung noch nicht zuverlässig oder erschwinglich ist.

Mit dem neuen Produkt zielt Hithium auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ab, und zwar sowohl auf den Zugang zu erschwinglicher Energie als auch auf die Verbesserung der Technologie in Ländern, in denen viele Menschen noch in Energiearmut leben.

Ausbruch aus der EV-Skala mit dem ersten wirklich nutzungsorientierten Batterieprodukt

Im Rahmen der Eco-Day-Feierlichkeiten des Unternehmens hat Hithium das erste kAh-Level-Batteriedesign für eine Langzeitspeicherung von 4 bis 8 Stunden mit dem Namen "MIC 1130Ah" vorgestellt. Das neue Produkt, von dem ein Muster im ersten Quartal 2024 verfügbar sein wird, stellt eine beispiellose neue Batterietechnologie für den Markt der Energiespeicherung im industriellen Maßstab dar und durchbricht zum ersten Mal die 1000Ah-Grenze.

Umstellung auf hochautomatisierte intelligente Fertigung bringt 25 Kostenreduzierung

Die intelligente Anlage in Chongqing, die eine zentrale Rolle in den Expansionsplänen von Hithium spielt, steigert die Effizienz um ca. 30 im Vergleich zur letzten Generation der Produktionsanlage von Hithium. Die Anlage verfügt über einen deutlich höheren Automatisierungsgrad, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Kosten für die Batterieproduktion um ein Viertel zu senken.

Über Hithium

HiTIHUM wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten für Versorgungsunternehmen sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Mit vier verschiedenen F&E-Zentren und mehreren "intelligenten" Produktionsstätten umfassen die Innovationen von HiTHIUM bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen seiner Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Verlängerung der Lebensdauer. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und hochrangigen Führungskräfte in diesem Bereich nutzt HiTHIUM seine Spezialisierung auf BESS, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China, mit weiteren Standorten für Produktion, Forschung und Vertrieb in Shenzhen, München, Dubai und Kalifornien. HiTHIUM hat 17 GWh an Batteriekapazität ausgeliefert.

