Bitcoin Kurs soll laut Bitwise im Jahr 2024 durch ETF-Genehmigung auf 80.000 Dollar steigen

Der Bitcoin-Kurs hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt. Für die meisten ist das aber kein Grund zu glauben, dass es im nächsten Jahr zu einer Abkühlung kommt. Im Gegenteil. Für 2024 erwartet die Mehrheit der Marktteilnehmer eine weitere Kurssteigerung, bedingt durch das bevorstehende Halving und die Bitcoin-ETFs. Viele gehen sogar davon aus, dass es schon im nächsten Jahr zu einem neuen Allzeithoch kommt, das bisher bei rund 69.000 Dollar liegt. Auch von Bitwise Investments - einem der größten und am schnellsten wachsenden Krypto-Vermögensverwaltern - kommt es nun zu einer bullischen Schätzung. 80.000 Dollar soll der Bitcoin-Kurs bereits im nächsten Jahr betragen.

Bitcoin bei 80.000 Dollar

Bitwise ist in der Kryptowelt kein Unbekannter. Demnach haben Kursziele, die von dem Unternehmen ausgesprochen werden, auch durchaus Gewicht. In letzter Zeit kommt es immer häufiger zu optimistischen Schätzungen rund um das digitale Gold. Das Bitcoin-Kursziel von Bitwise liegt für 2024 bei 80.000 Dollar, was vom aktuellen Niveau nochmal fast eine Verdoppelung bedeuten würde.

JUST IN: Bitwise predicts spot Bitcoin ETFs will be approved and BTC will hit a new ATH above $80,000 in 2024 pic.twitter.com/OyDJGEWnYl - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 14, 2023

Natürlich kommt das optimistische Kursziel nicht ganz uneigennützig. Immerhin ist Bitwise selbst eines der Unternehmen, das einen Bitcoin-ETF bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beantragt hat. Dass die Emittenten, zu denen auch BlackRock gehört, nun die Werbetrommel für das digitale Gold rühren, ist klar. Immerhin wollen sie auch Käufer für ihre Fonds finden, wenn es zur Zulassung kommt. Die Genehmigung scheint inzwischen immer wahrscheinlicher. Auch der ETF von Bitwise wurde heute auf der DTCC-Website (Depository Trust & Clearing Corporation) gelistet.

JUST IN: Bitwise's spot Bitcoin ETF is now listed on the Depository Trust & Clearing Corporation with the ticker $BITB pic.twitter.com/kLk55EoEEF - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 13, 2023

Dennoch gehört Bitwise mit seinen Schätzungen noch zu den eher konservativen Vertretern. In der Euphorie um die Bitcoin-ETFs wurden inzwischen schon deutlich höhere Kursziele für Bitcoin ausgesprochen, die auch oft über die 200.000 Dollar Marke hinausgehen.

Optimistische Prognosen für 2024

Nicht nur in Bezug auf den Bitcoin-Kurs gibt sich Bitwise optimistisch. Auf der Website veröffentlicht das Unternehmen einen Artikel, der auf 9 weitere Annahmen für das kommende Jahr hinweist, die positiv für den Kryptomarkt wären. Darunter zum Beispiel die Annahme, dass die Einführung der Bitcoin-ETFs die erfolgreichste ETF-Einführung aller Zeiten werden. Das Unternehmen kommt zudem zu der Annahme, dass im nächsten Jahr ein höherer Wert an Transaktionen mit Stablecoins als mit Visa abgewickelt wird.

(10 Vorhersagen für den Kryptomarkt 2024 - Quelle: Bitwise Investments)

Das Unternehmen kommt auch zum Entschluss, dass Coinbase seinen Umsatz verdoppeln und die Erwartungen der Wall Street um das 10-fache übersteigen wird. Außerdem soll es ein Ethereum-Upgrade geben, mit dem die durchschnittlichen Transaktionskosten auf unter 0,01 Dollar fallen sollen.

Welche der 10 Punkte, die Bitwise im Artikel anspricht, auch tatsächlich eintreten werden, wird sich erst zeigen. Ziemlich sicher ist nur, dass die Einführung der Bitcoin-ETFs derzeit so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass sogar das bevorstehende Halving, das bisher immer das einflussreichste Ereignis im Krypto-Sapce war, in Vergessenheit gerät. Das zeigt sich auch an der erhöhten Nachfrage nach dem neuen Bitcoin ETF Token, der inzwischen auf über 4 Millionen Dollar gestiegen ist.

Bitcoin ETF Token knackt 4 Millionen Dollar Marke

Mit dem neuen Bitcoin ETF Token ($BTCETF) kommt eine Kryptowährung auf den Markt, mit der Anleger direkt von der Bitcoin ETF-Zulassung profitieren könnten. Kommt es zur Genehmigung der Fonds durch die SEC, werden bei $BTCETF 5 % der Token geburnt. Es gibt mehrere Meilensteine in Zusammenhang mit realen Ereignissen rund um die Bitcoin-Fonds, die bei $BTCETF zu Token-Burns führen können. Dadurch kann das Gesamtangebot um bis zu 25 % reduziert werden, wenn alle 5 vordefinierten Ereignisse eintreten. Durch diese deflationäre Struktur kann der Wert der verbleibenden $BTCETF-Token bei jedem Burn stark ansteigen. Anleger sind von dem Konzept überzeugt und spekulieren darauf, dass $BTCETF unmittelbar vor einer Kursexplosion stehen könnte.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Die Tatsache, dass reale Ereignisse bei $BTCETF jedes Mal zu einem Token-Burn und dadurch zu einer potenziellen Wertsteigerung führen können, begeistert Investoren, die innerhalb kürzester Zeit mehr als 4 Millionen Dollar für $BTCETF-Token ausgegeben haben. Der Presale ist auf rund 5 Millionen Dollar begrenzt und dürfte daher schon in der nächsten Woche enden. Danach wird $BTCETF an den dezentralen Kryptobörsen gelistet. Analysten erwarten schon bald nach dem Handelsstart eine Kurssteigerung von mehr als 1.000 %, vor allem wenn es im Jänner tatsächlich zur Genehmigung der Bitcoin-ETFs kommt.

