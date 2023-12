Stephanie Unwin bringt umfassende Branchenerfahrung und Führungsqualitäten aus leitenden Positionen bei führenden Unternehmen im Bereich Energie und erneuerbare Energien ein, die sie unter anderem bei Horizon Power und Zenith Energy innehatte.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeicherlösungen auf Netzebene, gab heute die Ernennung von Stephanie Unwin in den Verwaltungsrat des Unternehmens bekannt, die mit der nächsten vierteljährlichen Verwaltungsratssitzung von Energy Vault im März 2024 wirksam wird. Sie tritt die Nachfolge von Zia Huque an, dem General Partner von Prime Movers Lab LLC, der die Serie-C-Investitionsrunde von Energy Vault leitete. Das Ausscheiden von Herrn Huque erfolgt zeitgleich mit dem Eintritt von Frau Unwin in den Verwaltungsrat.

Stephanie Unwin ist Chief Executive Officer von Horizon Power, einem voll integrierten australischen Energieversorger. Seitdem sie diese Position im Jahr 2019 übernahm, hat sie das Unternehmen durch eine sich rasch wandelnde Energielandschaft geführt und das Unternehmen erfolgreich für langfristiges Wachstum positioniert. Gleichzeitig trieb sie Dekarbonisierungsprojekte in ganz Westaustralien voran. Vor ihrer Tätigkeit bei Horizon Power bekleidete Frau Unwin mehrere Führungspositionen bei Synergy, dem größten Energieerzeuger und Einzelhändler für Industrie- und Privatkunden in Westaustralien, unter anderem als General Manager of Retail, General Manager of Commercial und Chief Transformation Officer. Stephanie Unwin bringt in den Verwaltungsrat von Energy Vault auch umfangreiche Erfahrungen in anderen Verwaltungsräten von börsennotierten Unternehmen ein, darunter Alacer Gold Corp, Zenith Energy, Integra Mining Limited und mehrere nicht börsennotierte Joint Ventures. Derzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats von Energy Networks Australia. Im Laufe ihrer Karriere hat sich Frau Unwin als dynamische Führungspersönlichkeit in den Bereichen Energie und erneuerbare Energien einen Namen gemacht und wurde unter anderem von Business News' Power 500 zu einer der einflussreichsten Führungspersönlichkeiten in Westaustralien gekürt.

Frau Unwin erwarb einen Undergraduate Degree in Wirtschaft und Recht an der Murdoch University, Perth, Australien. Sie ist zudem Mitglied der Western Australia Bar Association.

"Wir sind hocherfreut, Stephanie Unwin in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen. Sie bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz dynamischer, ergebnisorientierter Führungsarbeit im Bereich Energie und erneuerbare Energien mit", äußerte sich Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer von Energy Vault. "Im Zuge unseres Ziels, die Einführung der Energy Vault-Produktreihe von kurzen, langen und ultralangen Energiespeicherlösungen rund um den Globus voranzutreiben, bieten sich uns in Australien und im weiteren asiatisch-pazifischen Raum beträchtliche Wachstumschancen. Stephanie Unwins regionale Erfahrung im Energiesektor, kombiniert mit ihrer operativen Erfahrung und ihrer Erfolgsbilanz bei der Lenkung großer Unternehmen durch Wachstums- und Transformationsphasen, ist in der Branche sehr geschätzt. Im Namen des Verwaltungsrats von Energy Vault freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Stephanie Unwin und ihre künftigen Beiträge zu unserem Verwaltungsrat und insbesondere bei der weiteren Umsetzung unserer globalen Wachstumspläne."

"Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit erhalte, dem Verwaltungsrat von Energy Vault beizutreten", so Stephanie Unwin. "Nach mehr als einem Jahrzehnt Arbeit im Energiesektor liegt mir die Entwicklung effektiver Speicherlösungen zur Umsetzung der Energiewende sehr am Herzen. Außerdem bin ich von der Technologie und dem innovativen Angebot an Speicherlösungen von Energy Vault begeistert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen im Verwaltungsrat und darauf, dem beeindruckenden Führungsteam von Energy Vault mit Rat und Tat zur Seite zu stehen."

In Würdigung von Zia Huque merkte Herr Piconi an: "Zias unzählige Beiträge zu Energy Vault als Investor in der Frühphase und später als strategischer Berater in den späteren Wachstumsphasen bis hin zu unserem Börsengang erwiesen sich in den letzten Jahren von unschätzbarem Wert. Er hat eine wichtige Rolle als echter Geschäftspartner während der globalen Wachstumsphasen des Unternehmens gespielt, und ich möchte ihm und dem Team von Prime Movers Lab für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bei unserer Mission der Dekarbonisierung danken."

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und vertreibt Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, die den weltweiten Ansatz zur nachhaltigen Energiespeicherung revolutionieren. Das breite Angebot des Unternehmens umfasst firmeneigene schwerkraftbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird durch die hardware-technologieunabhängige Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist einzigartig in der Branche und bietet maßgeschneiderte Kurz- und Langzeit-Energiespeicherlösungen, die Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher dabei unterstützen, ihre Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Die EVx-Energiespeichertechnologie von Energy Vault, bei der umweltfreundliche Materialien zum Einsatz kommen und Abfallstoffe für eine sinnvolle Wiederverwendung integriert werden können, erleichtert den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und beschleunigt gleichzeitig den globalen Übergang zu sauberer Energie für seine Kunden. Bitte besuchen Sie www.energyvault.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens widerspiegeln, u.a. in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "vorschlagen", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "prognostizieren", "schätzen", "Ziele", "Projektionen", "sollten", "können voraussichtlich", "würden", "können", "könnten", "werden wohl" und ähnliche Ausdrücke. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Projektionen auf unsere derzeitigen Erwartungen, Ziele und Annahmen, die wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den jeweiligen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse beruhen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Änderungen unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenpotenziale, zukünftiger Geschäftsabläufe, der zukünftigen Finanzlage, ferner geschätzter Einnahmen und Verluste, prognostizierter Kosten, Aussichten und Pläne; der Umsetzung, der Marktakzeptanz und des Erfolgs unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unserer Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf zu entwickeln und aufrechtzuerhalten; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Geschäft, unsere Konkurrenten und unsere Branche; die Auswirkungen von Gesundheitsepidemien, einschließlich der COVID-19-Pandemie, auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen können; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, Schutz für geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich der Zeit, in der wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen im Sinne des JOBS Act sein werden; unser zukünftiger Kapitalbedarf sowie Quellen und Verwendung von Barmitteln; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unseren Betrieb und unser künftiges Wachstum zu erhalten; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie sonstige wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Quartal erörtert werden, wobei diese Faktoren bisweilen in seinen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unterwww.sec.goverhältich sind. Bisweilen treten neue Risiken auf, und es ist unserer Unternehmensleitung nicht möglich, sämtliche Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den von uns abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Alle von uns in dieser Pressemitteilung abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

