Estée Lauder stärkt seine Führungsrolle in der Wissenschaft der Langlebigkeit der Haut und der Altersumkehr

Estée Lauder stellt heute seine neue Skin Longevity-Plattform vor, die auf 15 Jahren Erfahrung in der bahnbrechenden Forschung zur Langlebigkeit der Haut basiert. Mit einer neuen Produktinnovation, die auf einer hochmodernen Technologie zur Umkehrung des Alterungsprozesses basiert, setzt Estée Lauder neue Maßstäbe in der wissenschaftlich fundierten Luxus-Hautpflege.

Um die Autorität der Marke in der Wissenschaft der Langlebigkeit der Haut zu stärken, kündigt Estée Lauder die Gründung eines Kollektivs von Langlebigkeitsexperten aus verschiedenen Disziplinen an, um die Verbraucher aufzuklären und zu befähigen, ihre Herangehensweise an Hautpflege und Lebensstil zu überdenken und das Gespräch von Anti-Aging auf sichtbare Altersumkehr umzustellen. Estée Lauder kündigt außerdem seine Unterstützung für das Stanford Center on Longevity und sein neues Programm für Aesthetics Culture an, das unter anderem die Wahrnehmung von Langlebigkeit und Vitalität untersuchen wird.

"Die Marke Estée Lauder stand schon immer an der Spitze der bahnbrechenden Hautforschung", sagte Justin Boxford, Global Brand President von Estée Lauder. "Langlebigkeit ist eine der am schnellsten wachsenden Bewegungen in der Schönheits- und Wellnessbranche. Das Interesse der Verbraucher aus mehreren Generationen an Biohacking und Praktiken zur Umkehrung des Alters ist so hoch wie nie zuvor. Estée Lauder leistet seit mehr als 15 Jahren Pionierarbeit in der Erforschung der Langlebigkeit der Haut, und wir verfügen bereits über die bewährte Technologie, die eine sichtbare Umkehrung des Alters bewirkt. Wir sehen dies als einen wirklich entscheidenden Moment für die Marke, um die Branche zu revolutionieren, das, was wir über Hautalterung wissen, zu verändern und die Hautpflege für die Zukunft neu zu gestalten."

Exklusive und patentierte SIRTIVITY-LP Technologie zur sichtbaren Umkehrung des Alters

Seit fast zwei Jahrzehnten erforscht Estée Lauder die Rolle der Sirtuine in der Haut, hat weltweit 29 Patente erhalten und bisher auf mehr als 20 wissenschaftlichen Konferenzen präsentiert. Vor kurzem hat Estée Lauder seine neuesten Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Langlebigkeit der Haut auf dem World Congress of Dermatology, einer der größten und renommiertesten internationalen dermatologischen Konferenzen, die alle vier Jahre stattfindet, einem weltweiten Publikum vorgestellt. Durch seine Spitzenforschung konnte Estée Lauder sein Verständnis der Biologie der Hautalterung verbessern und seine exklusive und patentierte SIRTIVITY-LP Technologie entwickelndie die Hautalterung nachweislich nicht nur verlangsamt,sondern sichtbar umkehrt.

Im Januar 2024 wird Estée Lauder seine neueste Produktinnovation vorstellen, die neue Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Crème mit SIRTIVITY-LP, die eine sichtbare Umkehrung des Alters in nur 14 Tagen ermöglicht.

Zusammenarbeit mit dem Stanford Center on Longevity

Estée Lauder unterstützt das Stanford Center on Longevity, ein interdisziplinäres Forschungszentrum an der Stanford University, das auf dem Engagement der Marke zur Förderung der Langlebigkeitsforschung aufbaut.

Als erster Unterstützer des neuen Aesthetics Culture Program des Stanford Center on Longevity hat sich Estée Lauder für zunächst drei Jahre verpflichtet, eine breite Palette von Forschungsaktivitäten zu finanzieren, darunter Post-Doc-Stipendien für New Map of Life und andere Arbeiten, die das Verständnis der Wahrnehmung von Langlebigkeit und Vitalität fördern.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Stanford Center on Longevity, einer führenden Autorität auf dem Gebiet der Langlebigkeitsforschung", sagte Boxford. "Durch die Unterstützung ihres neuen Programms für Ästhetik und Kultur wollen wir eine datengestützte Grundlage schaffen, um die Zukunft der Ästhetik zu gestalten und die Lebensdauer der Haut zu verlängern."

Das Stanford Center on Longevity zielt darauf ab, wissenschaftliche Entdeckungen, technologische Fortschritte, Verhaltensweisen und soziale Normen zu beschleunigen und umzusetzen, damit ein jahrhundertelanges Leben gesund und lohnend ist.

"Wir wissen, dass zum guten Altern auch gehört, dass wir uns selbst gut fühlen. Dennoch wurde der Zusammenhang zwischen Aussehen und Wohlbefinden bisher kaum erforscht", sagte Laura L. Carstensen, Ph.D., Professor für Psychology, Fairleigh S. Dickinson Jr. Professor in Public Policy und die Direktorin des Stanford Center on Longevity. "Eine längere Lebenserwartung bietet uns die Möglichkeit, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie Menschen Vitalität subjektiv erleben und diese Erfahrung anderen mitteilen. Wir glauben, dass die Haut als größtes Organ eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Vitalität spielt. Mit der Unterstützung von Estée Lauder freuen wir uns darauf, weiter zu erforschen, wie das physische Erscheinungsbild und die sichtbare Gesundheit der Haut die Wahrnehmung des Alterns beeinflussen."

Estée Lauder Longevity Collective

Estée Lauder kündigt außerdem die Gründung des ersten Longevity Collective an, einer Gruppe einflussreicher Experten und globaler Pioniere der Langlebigkeitswissenschaft und des Lebensstils.

Ab Januar 2024 wird das Estée Lauder Longevity Collective als Markenbeirat fungieren und die neuesten Erkenntnisse, Forschungsergebnisse und Ressourcen einbringen, um Estée Lauder bei der Erforschung der Langlebigkeit der Haut zu unterstützen. Die Mitglieder werden auch an Veranstaltungen, Medien- und Inhaltspartnerschaften sowie an redaktionellen Beiträgen für den neuen Online-Content-Hub der Marke beteiligt sein. Das Longevity Collective wird Estée Lauder in die Lage versetzen, über die Themen Gesundheit, Lebenserwartung und gutes Altern aufzuklären und die Diskussion darüber voranzutreiben.

Neben der leitenden Wissenschaftlerin von Estée Lauder, Dr. Nadine Pernodet, Senior Vice President, Bioscience, Global R&D, gehören dem Longevity Collective die langjährige Estée Lauder Partnerin Dr. Danica Chen, Professorin, Metabolic Biology, Nutritional Sciences Toxicology, University of California Berkeley; Jennifer Garrison, Ph.D., Assistenzprofessorin, Buck Institute for Research on Aging Mitbegründerin Direktorin, Global Consortium for Reproductive Longevity Equality; Dr. Mark Lachs, Irene und Roy Psaty Distinguished Professor of Medicine Co-Direktor für das Center of Aging Research Clinical Care bei Weill Cornell Medicine; Dr. Zakia Rahman, Klinische Professorin für Dermatologie, Stanford University School of Medicine; Serena Liang Jing, New Map of Life Fellow, Stanford Center on Longevity und Michael Clinton, Gründer CEO, ROAR Forward. Darüber hinaus wird die langjährige Estée Lauder Global Brand Ambassador Carolyn Murphy als Mitglied des Longevity Collective ihre Erfahrungen in den Bereichen Schönheit, Wellness und Lifestyle weitergeben. Murphy arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Marke Estée Lauder und ist damit eine der dienstältesten Schönheitsbotschafterinnen der Branche.

Aerin Lauder, Gründerin und Creative Director von AERIN, und Style Design Director von Estée Lauder ReNutriv, sagte: "Meine Großmutter, Estée, war eine Pionierin. Sie war ihrer Zeit in jeder Hinsicht voraus und veränderte die Art und Weise, wie wir über Altern, Selbstvertrauen und Schönheit denken. Die Marke Estée Lauder verkörpert auch heute noch ihren Pioniergeist, und ich denke, sie wäre begeistert, dass ihre gleichnamige Marke die neue Bewegung für Langlebigkeit der Haut anführt und Verbraucher überall dazu inspiriert, in jedem Alter gut zu leben."

Über Estée Lauder

Estée Lauder ist die Flaggschiffmarke von The Estée Lauder Companies Inc. die von Estée Lauder, einer der ersten weiblichen Unternehmerinnen der Welt, gegründet wurde. Heute führt die Marke ihr Erbe fort, indem sie die innovativsten, anspruchsvollsten und leistungsstärksten Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie ikonische Düfte kreiert, die alle von einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse und Wünsche von Frauen geprägt sind. Heute spricht Estée Lauder Frauen in über 150 Ländern auf der ganzen Welt und an Dutzenden von Berührungspunkten an vom Ladengeschäft bis hin zur digitalen Welt. Und jede dieser Beziehungen spiegelt konsequent den starken und authentischen Standpunkt von Estée wider.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

