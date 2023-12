Leipzig/ München (ots) -"Seit fast drei Jahrzehnten bin ich jedes Mal überwältigt. Es ist wunderbar, wie Millionen Menschen Herz für Leukämie-Patienten und deren Familien zeigen. Danke für diese großartige Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Ich freue mich schon jetzt auf unsere große Jubiläumsgala im nächsten Dezember - natürlich in Leipzig, der Heimat unserer José Carreras Gala. Bitte bleiben Sie uns weiterhin treu. Jeder Euro rettet Leben und lindert Leid. Uns allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und vor allem wünsche ich dieser Welt Frieden", hat José Carreras die 29. Ausgabe der Benefiz-Gala kommentiert.Bis zum Schluss der Live-Übertragung haben die Zuschauer insgesamt 3.313.842 Euro für den Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen gespendet. Das große Benefiz-Ereignis wurde gestern Abend live vom MDR aus der Media City Leipzig übertragen und ist über die ARD-Mediathek (Link über www.carreras-stiftung.de) in den kommenden 30 Tagen abrufbar. Gemeinsam mit dem Stifter und Weltstar José Carreras standen namhafte internationale und nationale Künstlerfreunde für den guten Zweck auf der Bühne. Außerdem sammelten viele Prominente am Telefon-Panel den ganzen Abend über Spenden. Unter der Nummer 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen netz 6 Cent pro Anruf, aus dem Ausland abweichend) ist das Spenden-Telefon weiter geschaltet.Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Die José Carreras Gala ist eine einzigartige Möglichkeit, die Öffentlichkeit auf das Schicksal der Leukämie-Patienten aufmerksam zu machen. Die Betroffenen und deren Familien sind auf unsere Solidarität und Unterstützung angewiesen. Mit den Spenden fördern wir zahlreiche Forschungs- und Sozialprojekte. Insgesamt hat die José Carreras Leukämie-Stiftung bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.400 Projekte finanziert. Wir setzen unsere Arbeit auch unterjährig mit großem Engagement fort und werden dabei von unseren prominenten Stiftungsbotschaftern und vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt."Bei der 29. José Carreras Gala führten an der Seite von José Carreras die TV-Moderatoren Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Abend.Stephanie Müller-Spirra: "Ich bin einfach nur happy. Als Stiftungsbotschafterin engagiere ich mich bereits seit Jahren für die José Carreras Leukämie-Stiftung. Heute Abend die Gala mit Sven und vor allem mit José Carreras zu präsentieren - das war einfach toll. Dazu die wunderbare Spendensumme und mein Highlight Herbert Grönemeyer."Sven Lorig: "Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu so einer tollen Spendensumme geführt hat. Besonders freue ich mich, dass sich so viele Menschen gefunden haben, die sich getraut haben, für den guten Zweck Klavier zu spielen, so dass allein mit der Aktion EUR 10.000,00 zusammenkamen. Für das nächste Jahr wünsche ich mir eine Schlagzeug-Challenge. Dann bin ich auch dabei!'Zu den Stars, die in diesem Jahr mit José Carreras auf der Bühne standen, gehörten Jeanette Biedermann, Bülent Ceylan, Herbert Grönemeyer, Raphaela Gromes, Johnny Logan, Marianne Rosenberg, Santiano, Michael Schulte, Christina Stürmer, voXXclub und der Kinderchor Schola Cantorum.Am Telefon-Panel im Charity-Einsatz waren Mariella Ahrens, Luise Bähr, Marwa Eldessouky, Ronja Forcher, Peter Hardenacke, Judith Hoersch, Ferdinand Hofer, Sebastian Jacoby, Jenny Jürgens, John Jürgens, Matthias Killing, Tobias Künzel, Susanne Klehn, Matze Knop, Robert Lohr, Axel Schulz und Jürgen Tonkel.Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr noch mehr Gala live. Stiftungs-Botschafter und TV-Moderator Matthias Killing berichtete vor und nach der TV-Gala vom Roten Teppich und aus dem Backstage-Bereich über die Social-Media-Kanäle der José Carreras Leukämie-Stiftung (mehr dazu unter www.carreras-stiftung.de).Produziert wurde die 29. José Carreras Gala auch in diesem Jahr von Kimmig Entertainment.Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und fast 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.Wer mehr erfahren möchte:Website: www.carreras-stiftung.deFacebook: jose carreras leukaemie-stiftung (https://www.facebook.com/josecarrerasleukaemiestiftung)Instagram: josecarrerasleukaemiestiftungYouTube: José Carreras Leukämie Stiftung (https://www.youtube.com/channel/UC0vC6N-49ucdPTbRwMSDrHw)Podcast "Unermüdlich gegen Leukämie": www.carreras-stiftung.de/podcastWer helfen möchte:Online-Spenden: https://carreras-stiftung.de/spenden/Spenden-Telefonhotline: 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Netz: 0,06 EUR; aus dem Ausland abweichend)Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche Jose Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -40E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/5672760