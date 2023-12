Mary Kay Inc., ein globaler Verfechter der Stärkung von Frauen, gab am Tag des Unternehmertums von Frauen bekannt, dass das Unternehmen offiziell zu den Unterzeichnern der Women's Empowerment Principles (WEPs) in der Region Asien-Pazifik gehört. Im März 2019 hat Mary Kay Inc. den ersten Schritt auf seiner WEPs-Reise unternommen und wurde während des WEPs-Forums, das am Rande der Commission on Status of Women (CSW63) stattfand, ein globaler Unterzeichner.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231214134650/de/

"At Mary Kay, we lead by enabling women from all walks of life with the right tools, mentorship, and education so they can make choices leading to a fulfilling and meaningful life for themselves, their families, and communities," said Wendy Wang, President, Mary Kay Asia Pacific Region. (Photo credit: Mary Kay Inc.).

Mary Kay feiert sein 60-jährigesBestehen und schließt sich den WEPs an, um sich weiter als führendes Unternehmen für das Unternehmertum von Frauen im asiatisch-pazifischen Raum zu positionieren. Mary Kay steht für unvergleichliche Geschäftsmöglichkeiten, die Förderung eines kollegialen Arbeitsumfelds und das Engagement für die Gemeinschaft durch seine Corporate Social Responsibility (CSR) Initiativen.

Die WEPs bieten einen ganzheitlichen Rahmen für Unternehmen, um die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in der Gemeinschaft zu fördern und positive Ergebnisse für Gesellschaft und Unternehmen zu erzielen. Die WEPs wurden 2010 von UN Women und UN Global Compact ins Leben gerufen. Sie basieren auf internationalen Arbeits- und Menschenrechtsstandards und auf der Erkenntnis, dass Unternehmen ein Interesse und eine Verantwortung für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau haben.

In einer Erklärung sagte Wendy Wang, President, Mary Kay Asia-Pacific Region

"Durch die Fortsetzung der globalen WEPs-Reise, die Mary Kay 2019 begonnen hat, bekräftigt das Unternehmen heute in der Region Asien-Pazifik sein Versprechen, die Überwindung der geschlechtsspezifischen Unterschiede am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in der Gesellschaft zu beschleunigen. Die Stärkung der Rolle der Frau geht über die beruflichen Erfolge von Frauen hinaus. Sie erfordert eine ganzheitliche Sichtweise, einen Fahrplan für messbare Fortschritte und Auswirkungen sowie das Engagement aller Beteiligten, einschließlich des Privatsektors und genau das tun die WEPs. Wir bei Mary Kay gehen voran, indem wir Frauen aus allen Gesellschaftsschichten die richtigen Werkzeuge, Mentoren und Bildung zur Verfügung stellen, damit sie Entscheidungen treffen können, die zu einem erfüllten und sinnvollen Leben für sich selbst, ihre Familien und Gemeinschaften führen."

Zur Feier des WEPs-Meilensteins für Mary Kay im asiatisch-pazifischen Raum hat Mary Kay China gerade ihren allerersten Mary Kay China Empowering Women Impact Report mit dem Titel "Thinking Like A Woman" veröffentlicht. Der Bericht setzt Prinzip 7 um: "Bewertung und Berichterstattung" und Grundsatz 6: "Gemeinschaftsinitiativen und Fürsprache".

WEPs in Aktion:

Der Bericht legt die Arbeit und die Ergebnisse von Mary Kay China offen, um Frauen zu befähigen, durch verschiedene Ansätze in den Bereichen Führung, Markt, Arbeitsplatz und Gemeindearbeit erfolgreich zu sein. Künftige Ausgaben des Berichts werden sich mit dem Versprechen und dem Einfluss von Mary Kay in anderen Ländern der Asien-Pazifik-Region befassen, in denen das Unternehmen tätig ist. Einige der folgenden Errungenschaften, die die 7 WEPs-Prinzipien umfassen, werden in dem Bericht hervorgehoben:

Langjährige Führungspersönlichkeit und globale Fürsprecherin für die Ermächtigung von Frauen

Die asiatisch-pazifische Region von Mary Kay wird Unterzeichner der WEPs.

Setzt die Entwicklungsstrategie "All For Her" um, um die unabhängigen Kosmetikberaterinnen umfassend zu unterstützen.

Stärkung der Frauen durch Geschäfte

Von 2022 bis März 2023 haben 1.327.082 unabhängige Kosmetikberaterinnen an Schulungen teilgenommen.

Von 2020 bis 2022 investiert Mary Kay mehr als 80 Millionen RMB (chinesische Yuan) in die digitale Stärkung, um Online- und Offline-Geschäftswerkzeuge für Kosmetikberaterinnen zu entwickeln.

Ein großartiger Ort für Frauen zum Arbeiten

Im Jahr 2022 betrug der Anteil der Frauen in der Geschäftsleitung und in der Belegschaft von Mary Kay China jeweils 57 %, während 64 der beförderten Mitarbeiter Frauen waren.

Im Jahr 2022 nahmen 93 der Mitarbeiter von Mary Kay China an Schulungen zu den Themen Projektmanagement, Markttrends und Führung teil. Der Durchschnitt lag bei 1,6 Schulungen pro Person, 6 Stunden Schulungszeit und 1.500 RMB an Schulungsinvestitionen.

Der Gemeinschaft etwas zurückgeben

Bis zum April 2023 haben insgesamt 257.117 Frauen von den CSR-Programmen von Mary Kay China profitiert.

Im Jahr 2022 leisteten 1.267 unabhängige Kosmetikberaterinnen und Mitarbeiter von Mary Kay China mehr als 9.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Bereichen: als nicht-medizinische Freiwillige in einem Zentrum für Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Chirurgie, bei der Reinigung ihrer Gemeinden oder bei der Durchführung von kostenlosen Kosmetikkursen für wohltätige Zwecke.

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231214134650/de/

Contacts:

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 oder media@mkcorp.com