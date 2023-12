MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Dax-Rekord:

"Für Aktienanleger legt das Christkind dieses Jahr Sonderschichten ein: Eine Woche vor dem Fest hat der Deutsche Aktienindex Dax ein neues Allzeithoch bei 17 000 Punkten erklommen. Investoren freuen sich über ein Jahresplus von 22%. Das ist eine sehr ordentliche "Zitterprämie" für jene, die die Nerven und das Durchhaltevermögen hatten, trotz Corona und Putin-Krieg an ihren Aktien festzuhalten. Und weil die Inflation zum Glück nachlässt und Europas Zentralbank nach dem Vorbild der US-Notenbank bald auf Zinssenkungskurs gehen dürfte, sollte der Rückenwind an der Börse vorerst noch anhalten. Ein Grund für Selbstzufriedenheit am Standort Deutschland ist die aktuelle Dax-Stärke freilich nicht: Vier Fünftel ihrer Umsätze erwirtschaften unsere 40 größten Konzerne im Ausland, wo die Wirtschaft besser läuft als hierzulande. Wenn Deutschland die rote Wachstumslaterne 2024 abgeben soll, braucht es mehr als das unbeholfene Herumgedoktere der Ampel am Haushalt."/yyzz/DP/nas