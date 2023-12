AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Putins Auftritt in Moskau:

Wie der Krieg ausgeht, ist ungewiss. Sicher ist, dass der 71-Jährige ein korruptes Land hinterlassen wird, das moralisch am Boden liegt. Ein Land, das aufgrund seiner ökonomischen Rückständigkeit immer tiefer in die Abhängigkeit zu China gerät, in dem die Umweltzerstörung gewaltige Ausmaße erreicht hat und das eine tödliche Bedrohung für seine demokratischen Nachbarländer darstellt./yyzz/DP/mis