TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Darstellung von Israels Militär ist seit Kriegsbeginn jede fünfte von der Hisbollah-Miliz abgefeuerte Rakete im Libanon gelandet. Allein in dieser Woche seien "acht von der Hisbollah abgefeuerte Raketen auf libanesischem Gebiet niedergegangen", teilte die israelische Armee am Donnerstag mit. Die eng mit dem Iran verbundene Hisbollah wies die Anschuldigungen zurück. Unabhängig waren die Angaben zunächst nicht zu überprüfen.

"Die Raketenangriffe der Hisbollah schaden israelischen und libanesischen Zivilisten gleichermaßen", hieß es weiter von Israels Militär. "Indem sie weiterhin Geschosse und Drohnen aus dem Südlibanon auf Israel abfeuert, verstößt die Hisbollah gegen die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats." Mit der Resolution war der Libanonkrieg 2006 beendet worden.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah in der israelisch-libanesischen Grenzregion. Dem israelischen Militär zufolge hat die Schiitenmiliz bereits Hunderte Flugkörper auf Israel abgefeuert. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006./stz/DP/zb