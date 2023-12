Orangen, Mandarinen und Clementinen gewinnen in Europa zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Deutschland und Spanien, wo sie aufgrund ihrer wertvollen Eigenschaften sehr geschätzt werden. Beide Länder verzeichnen europaweit den größten Verbraucheranteil dieser Früchte. So verzehrte im Jahr 2022 jeder Deutsche 9 Kilogramm und jeder Spanier 13,65 Kilogramm Orangen....

Den vollständigen Artikel lesen ...