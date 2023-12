EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

CORPORATE NEWS Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2023 und gibt Dividendenvorschlag von 1,75 Euro bekannt Stabilus bestätigt vorläufige Zahlen: Umsatzwachstum von 8,9% auf 1.215,3 Mio. € im GJ2023 (GJ2022: 1.116,3 Mio. €); Bereinigtes EBIT[1] bei 158,4 Mio.€ nach 156,2 Mio. € im Vorjahr, entsprechend einer Marge von 13,0% (GJ 2022: 14,0%) Ergebnis bei 103,3 Mio. € (GJ2022: 104,3 Mio. €), bereinigter freier Cashflow (Adj. FCF[1]) deutlich gesteigert auf 107,3 Mio. € (GJ2022: 81,7 Mio. €) Prognose für GJ2024 bei 1,4 Mrd. bis 1,5 Mrd. € Umsatz bei bereinigter EBIT-Marge von 13-14% (unter Annahme einer Konsolidierung von DESTACO ab März 2024 und inklusive erwarteter Integrationskosten) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung Dividendenausschüttung von 1,75 Euro je Aktie vor (Geschäftsjahr 2022: 1,75 Euro) Koblenz, 15. Dezember 2023 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat die am 10. November 2023 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2023 bestätigt und heute ihren Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht. In einem von makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen geprägten Umfeld hat das Unternehmen ein Wachstum von 8,9% auf 1.215,3 Mio. € (GJ2022: 1.116,3 Mio. €) sowie ein bereinigtes EBIT von 158,4 Mio. € (GJ2022: 156,2 Mio. €), entsprechend einer EBIT-Marge von 13,0%, erzielt und damit seine Prognose erfüllt. Auf Basis des im GJ2023 erzielten Gewinns von 103,3 Mio. € (GJ2022: 104,3 Mio. €) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der für 7. Februar 2024 angesetzten Jahreshauptversammlung eine Dividendenauszahlung in Höhe von 1,75 € je Aktie vor (Auszahlung Geschäftsjahr 2022: 1,75 € je Aktie). Dies entspricht insgesamt einer Dividendenausschüttung in Höhe von 43,2 Mio. € (GJ2022: 43,2 Mio. €) und einer Ausschüttungsquote von ca. 42% (GJ2022: 42%). Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Vor dem Hintergrund des anhaltend herausfordernden Umfelds sind wir mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als zufrieden. Auch im neuen Geschäftsjahr werden wir diesen Herausforderungen mit Motivation und Innovation gegenübertreten. Ein zentrales Thema wird dabei der bis Ende Februar 2024 erwartete Abschluss des Erwerbs von DESTACO sein, mit dem wir unser bereits heute starkes Industriegeschäft weiter ausbauen werden. Damit kommen wir unserem Ziel, eines der weltweit führenden Unternehmen für Motion-Control-Lösungen zu werden, einen großen Schritt näher. Insofern blicken wir optimistisch auf das Geschäftsjahr 2024 und erwarten unverändert ein Wachstum über den vergleichbaren Wirtschaftsindikatoren." Stefan Bauerreis, CFO von Stabilus, sagte: "Unser profitables Wachstum ermöglicht es uns, trotz der für uns bedeutenden Akquisition von DESTACO eine Dividende an unsere Aktionäre auszuschütten. Der Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau spiegelt unsere Kapitalmarkt-Strategie wider, unsere Aktionäre an den Jahresgewinnen teilhaben zu lassen, und unterstreicht die Priorität, die wir der Einhaltung unserer Dividendenpolitik beimessen." Umsatzwachstum in allen Regionen in GJ2023 In der Region EMEA stieg der Umsatz im GJ2023 um 5,8% auf 496,6 Mio. € (GJ2022: 469,4 Mio. €). In der Region Americas wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 16,3% auf 450,5 Mio. € (GJ2022: 387,5 Mio. €). In der Region Asien-Pazifik verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von 3,4% auf 268,2 Mio. € (GJ2022: 259,4 Mio. €). Automotive Powerise wächst besonders stark in Europa und Asien Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus bei Automotive Powerise ein organisches Umsatzwachstum von 11,4% auf 429,3 Mio. € (GJ2022: 374,6 Mio.€) und bei Automotive Gas Spring einen organischen Anstieg von 3,9% auf 341,4 Mio. € (GJ2022: 326,0 Mio. €). Insbesondere die Regionen EMEA und Asien-Pazifik haben von starken organischen Wachstumsraten in Höhe von 18,0% beziehungsweise 15,8% in der Geschäftseinheit Automotive Powerise profitiert.

Der Umsatz der Geschäftseinheit Industrial konnte organisch um 7,6% im GJ2023 auf 444,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr zulegen (GJ2022: 415,8 Mio. €). Die stärkste Entwicklung im Industriegeschäft verzeichnete Stabilus dabei in den Marktsegmenten Energy, Construction, Industrial Machinery & Automation (ECIMA), Mobilität sowie Distributoren, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC). Bereinigte EBIT-Marge von 13,0% im GJ2023 Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) stieg im GJ2023 um 1,4% auf 158,4 Mio. € (GJ2022: 156,2 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 13,0%, nach 14,0% im GJ2022. Im GJ2023 betrug der Gewinn 103,3 Mio. € (GJ2022: 104,3 Mio. €). Der bereinigte freie Cashflow (Adj. FCF) in Höhe von 107,3 Mio. € lag deutlich über dem Vorjahr (GJ2022: 81,7 Mio. €). Prognose für GJ2024 von 1,4-1,5 Mrd. € Umsatz bei bereinigter EBIT-Marge von 13-14% Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Stabilus weiterhin einen Umsatz von 1,4 Mrd. € bis 1,5 Mrd. € sowie eine bereinigte EBIT-Marge in einer Bandbreite von 13% bis 14%. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass der Vollzug (Closing) der Akquisition von DESTACO bis Ende Februar 2024 erfolgen wird und beinhaltet Effekte aus der Konsolidierung von DESTACO (sieben Monate), inklusive erwarteter Integrationskosten. Die Bandbreite der Umsatz- und Ergebniserwartungen reflektiert die aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten. Der Geschäftsbericht 2023, in dem sich unter anderem ein Interview mit CEO Dr. Michael Büchsner zur DESTACO-Transaktion sowie ein Interview mit Jürgen Roland, dem Leiter der Stabilus-Business-Unit Industrial, findet, steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter freier Cashflow (Adj. FCF) in unseren aktuellen Finanzberichten und Ergebnispräsentationen, bspw. in unserem Geschäftsbericht 2023, S. 48 ff., auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



