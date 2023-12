Etwas extra Weihnachtsgeld kann doch jeder gut gebrauchen. Dank der bewährten Hebelstrategie zum Jahresende wird das denkbar einfach. Mit einer Trefferquote von über 81 Prozent sind für Sie jetzt mehr als 20 Prozent drin - und das in wenigen Wochen. Gekauft wird heute, also zögern Sie nicht zu lange und steigen Sie ein. 2023 notiert der DAX aktuell rund 22 Prozent im Plus. Allein im November hat er 9,5 Prozent zugelegt, im Dezember weitere 5 Prozent. Doch die besten Tage liegen noch vor uns. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...