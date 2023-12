DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EINZELHANDEL - Die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi kündigt im Tarifkonflikt des Einzelhandels Streiks auch im Weihnachtsgeschäft an. Wenn es bei den aktuellen Verhandlungen in den Bundesländern zu keinem Durchbruch komme, werde die Gewerkschaft in den kommenden Wochen ihren Druck erhöhen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Augsburger Allgemeinen. "Wir sind verhandlungsbereit", betonte der Gewerkschaftschef. "Wenn die Arbeitgeber es nicht sind und es zu keinem Abschluss kommt, gehen die Streiks auch im Weihnachts- und Nachweihnachtsgeschäft weiter", betonte er. (Augsburger Allgemeine)

DATENSCHUTZ - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will bundesweite Standards beim Datenschutz durchsetzen. "Es ist eine einheitliche Auslegung für ganz Deutschland nötig", schrieb Buschmann in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. "Wir brauchen im föderalen Miteinander Abstimmungsmechanismen, die zu verbindlichen Ergebnissen für die Datenschutzbehörden in ganz Deutschland führen." Die Aufsicht über die Einhaltung des Datenschutzes sei grundsätzlich Sache der Länder, erklärte der FDP-Politiker. Das führe jedoch immer wieder zu unterschiedlichen Auslegungen. Mitunter gebe es "sechzehn verschiedene" Datenschutzrechte. (Handelsblatt)

December 15, 2023

