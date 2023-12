DJ Stabilus zahlt stabile Dividende - Ausblick für 2023/24 bekräftigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gasfederhersteller Stabilus will seinen Aktionären angesichts eines leichten Gewinnrückgangs im abgelaufenen Geschäftsjahr eine stabile Dividende zahlen. "Der Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau spiegelt unsere Kapitalmarkt-Strategie wider, unsere Aktionäre an den Jahresgewinnen teilhaben zu lassen, und unterstreicht die Priorität, die wir der Einhaltung unserer Dividendenpolitik beimessen", sagte Finanzvorstand Stefan Bauerreis laut Mitteilung. Stabilus will wie im Vorjahr 1,75 Euro je Aktie zahlen.

Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz, wie seit Mitte November bekannt, um 9 Prozent auf 1,215 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kam im Geschäftsjahr auf 158,4 (Vj 156,2) Millionen Euro, entsprechend einer Marge von 13,0 (Vj 14,0) Prozent. Das Ergebnis fiel auf 103,3 (104,3) Millionen Euro. "Vor dem Hintergrund des anhaltend herausfordernden Umfelds sind wir mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als zufrieden", sagte CEO Michael Büchsner. "Auch im neuen Geschäftsjahr werden wir diesen Herausforderungen mit Motivation und Innovation gegenübertreten." Ein zentrales Thema werde dabei der bis Ende Februar 2024 erwartete Abschluss des Erwerbs von Destaco sein.

Für das neue Geschäftsjahr per Ende September rechnet das im MDAX notierte Unternehmen weiterhin mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden bis 1,5 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen von 13 und 14 Prozent unter der Annahme einer Konsolidierung von Destaco ab März 2024 und inklusive erwarteter Integrationskosten liegen.

