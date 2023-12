Die Aufträge für Neubauten sowie Modernisierungen decken unterschiedliche Leistungen aus dem umfassenden Portfolio der Gruppe ab.Glattbrugg - Die Division Buildings von Implenia hat in verschiedenen Regionen der Schweiz und Deutschlands Hochbauaufträge in der Höhe von insgesamt über 220 Mio Franken gewonnen. Die Aufträge für Neubauten sowie Modernisierungen decken unterschiedliche Leistungen aus dem umfassenden Portfolio der Gruppe ab. Die Aufträge betreffen laut den Angaben unter anderem Bauten in Genf, in Mannheim…

Den vollständigen Artikel lesen ...