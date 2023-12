So hatte man sich das wohl nicht vorgestellt: Während die US-Notenbank am Mittwochabend Zinssenkungen avisierte, tat die EZB das am Donnerstag nicht. Die Folge war ein Abverkauf anfänglicher Kursgewinne im Euro Stoxx 50 ... auf charttechnisch hochsensiblem Niveau.

Den vollständigen Artikel lesen ...