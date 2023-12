MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re nimmt sich für das kommende Jahr einen weiteren Gewinnsprung vor. Dank Zuwächsen in allen Geschäftsbereichen dürfte der Überschuss etwa fünf Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern am Freitag in München mit. Damit liegt das Gewinnziel elf Prozent über den 4,5 Milliarden Euro, die sich Vorstandschef Joachim Wenning für 2023 vorgenommen hat. Analysten gingen für das laufende Jahr zuletzt von knapp 4,6 Milliarden und für 2024 von knapp 5 Milliarden Euro aus./stw/jha/