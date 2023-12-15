HSBC HEBT AUTO1 AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 7 EURJPMORGAN SENKT ZIEL FüR DEUTSCHE BöRSE AUF 205 (206) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR DWS AUF 46,40 (35,50) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS HEBT ZIEL FüR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 60 (55) EUR - 'BUY'UBS OPTIMISTISCHER FüR EUROP. ANALOG SUBSEKTOR - SETZEN AUF INFINEON + STMICRO BARCLAYS SENKT BANCO SABADELL AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 1,40 EUR BARCLAYS HEBT TRAINLINE AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 355 (270) PENCEBERENBERG NIMMT DERWENT LONDON MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 2512 PENCEBERENBERG NIMMT GREAT PORTLAND MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 453 PENCEBERENBERG NIMMT SHAFTESBURY MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 160 PENCE CITIGROUP SENKT NOKIA AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 2,70 (4,10) EUREXANE BNP NIMMT INCHCAPE MIT 'OUTPERFORM' WIEDER ...Den vollständigen Artikel lesen ...