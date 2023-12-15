Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 15.12.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 685 internationalen Medien
Kursexplosion? STRONG BUY für Energy Plug Technologies!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: DWS100 | ISIN: DE000DWS1007 | Ticker-Symbol: DWS
Xetra
15.12.23
09:33 Uhr
33,220 Euro
+0,680
+2,09 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
DWS GROUP GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DWS GROUP GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
33,14033,22009:49
33,14033,20009:49
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BOERSE
DEUTSCHE BOERSE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE BOERSE AG178,55+1,08 %
DWS GROUP GMBH & CO KGAA33,220+2,09 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG53,82+1,20 %
STMICROELECTRONICS NV46,390+1,64 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.