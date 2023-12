Die Fazilität wird SWISSto12 mit flexiblem Wachstumskapital ausstatten, um die starke Kundennachfrage nach dem geostationären Kleinsatelliten HummingSat zu bedienen.SWISSto12, einer der am schnellsten wachsenden Hersteller von Satelliten- und Hochfrequenzprodukten in Europa, gibt bekannt, dass die multinationale Universalbank UBS Switzerland AG eine Betriebsmittelfazilität in Höhe von CHF 25 Millionen (€ 26,15 Millionen) gewährt hat. Die Fazilität wird SWISSto12 mit flexiblem Wachstumskapital ausstatten, um die starke Kundennachfrage nach dem geostationären…

Den vollständigen Artikel lesen ...