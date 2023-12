Raketenstarts produzieren faszinierende Bilder, keine Frage. Doch wie sieht es eigentlich aus, wenn ein Raumschiff wieder in die Erdatmosphäre eintritt? Dazu hat die Nasa ein beeindruckendes Video veröffentlicht. Bereits am 11. Dezember 2022 kehrte die Orion-Raumkapsel der Nasa zurück auf die Erde. Zuvor hatte sie im Rahmen der Artemis-1-Mission den Mond umkreist - Menschen hatte sie allerdings keine an Bord.AnzeigeAnzeige Trotzdem gibt es Aufnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...