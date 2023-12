DJ Munich Re will Gewinn 2024 auf rund 5 Milliarden Euro steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re strebt im kommenden Jahr ein weiteres deutliches Gewinnwachstum an. Der DAX-Konzern peilt 2024 dank der guten operativen Leistung in allen Segmenten einen Nachsteuergewinn von rund 5 Milliarden Euro an. Für dieses Jahr geht der Rückversicherer von 4,5 Milliarden Euro aus.

Der Versicherungsumsatz soll im kommenden Jahr rund 59 Milliarden Euro betragen. Die Kapitalanlagerendite soll sich "merklich" auf über 2,8 Prozent verbessern.

2022 hatte die Munich Re 3,4 Milliarden Euro verdient. Dieser Wert ist aber nicht direkt vergleichbar, weil der Konzern ab 2023 nach dem Standard IFRS 17 bilanziert, der den Ansatz von Versicherungsverträgen in der Bilanz regelt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag der Gewinn nach der neuen Rechnungslegung bei 3,6 Milliarden Euro.

December 15, 2023

