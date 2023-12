© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Wer in letzter Zeit vor allem auf Cash gesetzt hat, sollte sein Geld so schnell wie möglich in Aktien umschichten, raten die Strategen von BlackRock. Viele Investoren haben ihr Geld in diesem Jahr sicherheitshalber in kurzfristige Staatsanleihen oder Inhaberpapiere (CDs) gesteckt und damit erstmals seit langer Zeit wieder ganz gute Renditen erzielen können. Jetzt könnte es an der Zeit sein, umzuschwenken, sagt Gargi Chaudhuri, Leiterin der Anlagestrategie bei BlackRock iShares Americas. Auch wenn die US-Notenbank die Zinssätze voraussichtlich erst im nächsten Jahr senken wird, könnten die besten Renditen für kurzfristige Cash-Anlagen ihrer Ansicht nach bereits der Vergangenheit angehören. …