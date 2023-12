Die Wenigsten reagieren mit der Chinoisegabel in der Brühe offen auf Argumente zu Tierleid und Klimaschutz, die kognitive Dissonanz ist zu gross und die Reaktion fällt abwehrend und aversiv aus.Alle Jahre wieder versammeln sich Freunde und Familie am gedeckten Tisch - ob christlich oder säkular, ein Grossteil der Menschen geniesst zu Weihnachten ein gemütliches Mahl im Kreise der Lieben, die man übers Jahr viel zu selten sieht. Und wenngleich Verwandtschaft nicht gewählt werden kann, so passt hier der Begriff "Wahlverwandtschaft", der nicht nur von Goethe, sondern auch aus der Chemie…

Den vollständigen Artikel lesen ...